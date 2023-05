El juicio contra los cuatro policías por la "Masacre de Monte" entró en su semana final

Los policías imputados durante el juicio. Foto: Eva Cabrera.

Familiares de las víctimas durante el juicio por la masacre. Foto: Eva Cabrera.

El proceso judicial

Manifestación durante el juicio en pedido de justicia por le crimen de Monte. Foto: Eva Cabrera.

Cómo fue el episodio

Un perito balístico de Gendarmería Nacional (GNA) y médicos y especialistas en salud mental que atendieron a la única sobreviviente de la "Masacre de Monte" , en la cual cuatro jóvenes murieron tras una persecución policial y posterior choque en la localidad de San Miguel del Monte en mayo del 2019,y que se estima que concluya el miércoles próximo con veredicto del jurado popular, informaron este lunes fuentes judiciales., moderado por la jueza Carolina Crispiani,, ubicado sobre la calle 8, entre 56 y 57, de la capital bonaerense., se espera que durante la jornada de este lunes(17), a lo largo de los dos meses de recuperación a los que debió someterse en el Hospital El Cruce de Florencio Varela tras la masacreA la vez, los informantes indicaron que, compuesto por 18 miembros de la sociedad civil (12 son titulares y los 6 restantes son suplentes).Se espera que, de decidir declarar, los agentes den su versión de los hechos ocurridos durante la noche del 20 de mayo de 2019 en la que fallecieron Camila López (13), Danilo Sansone (13), Gonzalo Domínguez (14) y Aníbal Suárez (22) tras una persecución policial a los tiros por San Miguel del Monte.Tras ello,, donde las partes expondrán sus argumentos acusatorios y defensistas, y luego el jurado pasará a deliberar para dar su veredicto.El juicio se inició el lunes 8 de mayo con la elección del jurado popular quede "homicidio agravado por abuso de función como miembro de las fuerzas policiales calificado por el empleo de armas de fuego, y violación de los deberes de funcionario público".En los lineamientos de la acusación,, por lo que le solicitó al jurado popular que "emitan un dictamen justo para hacer honor a la justicia".En lo que va del debate, familiares de los chicos que murieron , entre ellos el padre de Danilo, quien afirmó que se trató de una "cacería", y el hermano de Aníbal, quien contó que la Policía le había exigido al joven de 22 años una coima antes del hecho, ya que no poseía los papeles en regla de su automóvil.También testimoniaron ante el jurado vecinos de San Miguel del Monte que aseguraron haber oído esa nochey el chofer del camión contra el cual impactaron las víctimas en la persecución policial, quien dijo haber escuchado "dos disparos" después del choque, y sugirió que los policías tuvieron "intención de rematar" a los adolescentes.cerró el viernes con la emisión de las filmaciones de la cámara Gesell realizada a Rocío, de entonces 13 años, quien relató que aquel día iban paseando "y de la nada" los policías empezaron a perseguirlos.La joven recordó la súplica de Gonzalo Domínguez, quien se tomaba la rodilla tras ser impactado por un disparo y le gritaba "me arde, me arde".La denominada "Masacre de Monte", cuando efectivos de la comisaría local persiguieron a lo largo de la colectora de la ruta 3 a un Fiat 147Los cinco chicos escuchaban música cuando, a dispararles, ya que se observó a un efectivo en el lugar del acompañante de la patrulla, con medio cuerpo afuera y en actitud de disparo, mientras que uno de los adolescentes resultó herido de bala en una de sus piernas.A raíz de ello, el auto en el que iban los jóvenes chocó contra el acoplado de un camión que estaba detenido en la ruta y cuatro de los cinco ocupantes murieron en el lugar.