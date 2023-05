Almirón: "Después de las cosas que pasaron con River, hoy necesitábamos ganar"

Foto Alfredo Luna.

El entrenador de Boca Juniors, Jorge Almirón, afirmó que este domingo su equipo necesitaba la victoria que alcanzó ante Belgrano, de Córdoba en la Bombonera "después de todo lo que pasó el domingo pasado en el superclásico en cancha de River", cuando su equipo fue derrotado por 1-0."Hoy necesitábamos ganar. Esta noche realizamos un buen partido después de unos primeros minutos en los que nos fuimos metiendo en la dinámica de juego. El equipo se va acomodando a lo que deseo, pero después de la derrota en el superclásico este triunfo me alegró por todo lo que dieron los jugadores y también por la gente", expresó Almirón al término del encuentro que Boca le ganó a Belgrano por 2 a 0."Lo que pasó el pasado domingo fue muy claro, porque el penal con el que perdimos fue dudoso y las segundas tarjetas amarillas para dos jugadores de River (los laterales Milton Casco y Enzo Díaz) eran claras y nunca se las mostraron . Por eso la suspensión del árbitro Darío Herrera dice mucho", cuestionó.Justamente Herrera, además de expulsar a tres jugadores por equipo (dos suplentes de River), también lo echó a él, y por eso no pudo hablar con la prensa después del superclásico y le terminaron dando dos fechas de suspensión (hoy también le mostraron la amarilla)."No quise hablar durante la semana para no agrandar más las cosas y me enfoqué en preparar el partido de hoy. Y en ese punto debo decir que en general el equipo tiene capacidad de juego, y lo de Luis Advíncula no me sorprende porque tiene fútbol y está bien respaldado por Marcelo Weingandt", describió para fundamentar su hallazgo de ese tándem por el costado derecho. ."Y en cuanto a Darío Benedetto, no es fácil volver de una lesión y él lo hizo bien esta noche, con gol incluido, pero yo lo conozco bien y se lo que puede ofrecernos porque es un gran jugador", apuntó.Y ya subido al tren de los elogios individuales destacó "la solidez de los marcadores centrales Facundo Roncaglia y Nicolás Figal, y todo lo bueno que realizó Cristian Medina como volante central".Posteriormente Almirón fue interrogado por Télam respecto de la situación del delantero colombiano Sebastián Villa, que está atravesando un proceso judicial por violencia de género, y al respecto el oriundo de la localidad bonaerense de San Miguel sostuvo que es "un tema muy delicado. Por eso no quiero opinar públicamente sobre ello, y lo que hablo con él queda en privado"."Yo veo lo que Villa genera en la cancha y con la gente, y lo que les provoca a los rivales, porque da mucho por el equipo", dijo.Y finalmente se manifestó "feliz a un mes de haber llegado a Boca, porque estoy rodeado de fútbol todo el día con los ex jugadores que están trabajando en el club".