Matías Almeyda fue campeón con el AEK Atenas

Matías Almeyda se consagró en el fútbol griego (AFP).

El entrenador argentino Matías Almeyda se consagró este domingo campeón de la Superliga de fútbol de Grecia, al conducir al AEK Atenas, que vapuleó por 4-0 a Volos para obtener el título.El conjunto ateniense llegó a un puntaje acumulado de 83 unidades, con lo que se despegó nítidamente de Panathinaikos, que hoy igualó 1-1 con Aris Salónica.AEK Atenas, que contó durante la temporada con el concurso del delantero neuquino Sergio Araujo (ex Boca y Tigre), venció este domingo con los goles marcados por el suizo Steven Zuber, el serbio Mijat Gacinovic, el mexicano Orbelín Pineda y el polaco Damian Szymanski, según reflejó un informe de ‘Soccerway’.El bonaerense Almeyda, de 49 años, tomó la conducción del flamante campeón en mayo de 2022. En el presente certamen, AEK Atenas obtuvo 26 triunfos, 5 empates y 5 derrotas.El exDT de River Plate y Banfield es el segundo entrenador argentino que se erige campeón en el fútbol griego. El primero resultó el correntino Juan Ramón Rocha (exjugador de Boca Juniors), que condujo a los títulos a Panathinaikos (donde también se destacó como futbolista) en los certámenes 1994 y 1995.El cordobés Daniel Mancini (ex Newell’s) y el tucumano Sebastián Palacios (ex Independiente) fueron titulares en Panathinaikos, que igualó y desperdició las escasas chances de coronación que tenía. En Aris Salónica, en tanto, ingresó en la segunda etapa el mediocampista Mateo García (ex Instituto).Para completar la fecha, Olympiakos superó por 1-0 a PAOK Salónica.Posiciones finales: AEK Atenas 83 puntos; Panathinaikos 78; Olympiakos 73; PAOK Salónica 67; Aris Salónica 51; Volos 40.AEK alcanzó con esta consagración su decimotercer título, algo que no conseguía desde 2018, y le bastaba solamente con el empate para consagrarse, pero el equipo se asoció a la fiesta previa de sus hinchas con una goleada.Pero además este título le permitirá al AEK jugar la clasificación para la Champions League 2023-2024 luego de cinco años.Y en cuanto a Almeyda en particular, este fue su octavo campeonato como entrenador y el primero desde su llegada al fútbol europeo.Anteriormente había alcanzado con el Guadalajara mexicano dos Copas MX, una Liga MX y una Supercopa MX, entre 2015 y 2017, y previamente los de la entonces Primera B Nacional argentina, primero con River en 2012 y luego con Banfield en 2014.