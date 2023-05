Barcelona ganó el clásico catalán y es campeón de la Liga Española

Robert Lewandowski festeja uno de sus goles en la consagración de Barcelona (@FCBarcelona_es).

Barcelona alcanzó este domingo el título de LaLiga española de fútbol, al derrotar en el clásico a Espanyol, por 4-2, en partido correspondiente a la 34ta. fecha de la competencia.Bajo la conducción del DT Xavi Hernández, el conjunto blaugrana recuperó la corona luego de tres temporadas y obtuvo el vigésimo séptimo campeonato liguero, a lo largo de su historia.El polaco Robert Lewandowski, máximo anotador del torneo con 21 conquistas, convirtió por duplicado, a los 11 y 40 minutos de la primera etapa.El lateral Alejandro Balde, de apenas 19 años, aportó un gol (Pt. 20m.), mientras que el defensor francés Jules Koundé (St. 8m.) decoró el ‘póker’ para la entidad presidida por Joan Laporta, que todavía sueña con repatriar a Lionel Messi.De esta manera, Barcelona llegó a la suma de 85 puntos, con 27 triunfos, 4 empates y 3 derrotas. El equipo de Xavi se volvió inalcanzable para su escolta, Real Madrid (71), a falta de cuatro jornadas para el cierre.Espanyol, su adversario histórico de la ciudad que pelea por la permanencia, descontó en el estadio Cornellá de Llóbregat, con las anotaciones de Javi Puado (St. 28m.) y Joselú (St. 47m.), según reflejó ‘Flashscore’.El festejo de los futbolistas y cuerpo técnico del ‘Barsa’ en el propio campo de juego se vio empañado, cuando un puñado de barras de la parcialidad ‘periquita’ saltaron al césped para impedir que den la vuelta olímpica.De este modo, la institución condal obtuvo el campeonato número 94, a nivel global, según este desglose: 27 Ligas; 31 Copas del Rey; 17 Supercopas de España; 2 Copas de la Liga; 5 Ligas de Campeones de Europa; 3 Mundiales de clubes; 5 Supercopas de Europa y 4 Recopas de Europa.Con la derrota alcanzada en la jornada, Espanyol continúa en zona de descenso, con 31 puntos; en la penúltima posición, a tres de Getafe (34), que hoy sería el último conjunto que retrocede a la Segunda división.En otro resultado de la jornada, Sevilla, con una conquista de Alejandro ‘Papu’ Gómez, venció como visitante a Valladolid, por 3-0.El exjugador de San Lorenzo y Arsenal de Sarandí no fue el único campeón del mundo en Qatar 2022 que se alistó para la escuadra andaluza. También lo hicieron Gonzalo Montiel y Marcos Acuña, quien ingresó en la segunda etapa. El otro argentino que intervino en la formación sevillista resultó el mediocampista Erik Lamela (ex River).Además, Elche, ya descendido y bajo la conducción del DT Sebastián Beccacece, se dio el gusto de superar al Atlético Madrid, de Diego ‘Cholo’ Simeone, por 1-0.Por su lado, Valencia logró un triunfo vital para escaparle a la parte baja de la tabla, al derrotar como visitante a Celta de Vigo (jugó el ex Rosario Central, Franco Cervi), por 2-1. El lunes se completará la fecha con el choque Betis-Rayo Vallecano, desde las 16.00 de ArgentinaPosiciones: Barcelona 85 puntos (campeón); Real Madrid 71; Atlético Madrid 69; Real Sociedad 62; Villarreal 57; Betis 52; Girona 48; Athletic Bilbao, Osasuna y Sevilla 47; Rayo Vallecano 46; Mallorca 44; Celta 39; Valencia 37; Almería 36; Cádiz y Valladolid 35; Getafe 34; Espanyol 31; Elche 19 (descendido).