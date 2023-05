Manchester City, con Julián Álvarez, goleó a Everton y aseguró su liderazgo

Julián Álvarez quedó cerca de conseguir la Premier con el City (@ManCityES).

Ilkay Gündogan (2) y Erling Haaland fueron los goleadores de Manchester City (@ManCityES).

Resumen de la 36ta. fecha

Posiciones

Manchester City, con el argentino Julián Álvarez entre sus titulares, goleó este domingo a Everton 3 a 0 como visitante por la trigésimo sexta fecha y quedó a un paso del título luego de la derrota del escolta Arsenal ante Brighton, de local, por el mismo resultado.Con el campeón del Mundo desde el inicio por cuarta fecha consecutiva, el equipo del español Josep Guardiola, se impuso con dos goles del alemán Ilkay Gündogan y otro del noruego Erling Haaland, que lleva 36 tantos en los 33 juegos que extendieron su histórico récord en la Premier League.El City, que este miércoles buscará la final de la Champions League cuando reciba a Real Madrid en la revancha de una llave empatada 1-1, quedó a un paso del título ya que su escolta y perseguidor, Arsenal, sufrió una nueva y dura derrota ante Brighton por 3-0, como local.Manchester City, con un partido menos, suma 85 puntos y le sacó cuatro a Arsenal, que solo tendrá seis por jugar.Los "gunners" lideraron el campeonato durante gran parte de la temporada pero solo consiguieron 7 de los último 15 puntos y no pudieron frenar al City que ganó once fechas seguidas.Brighton, con Alexis Mac Allister desde el inicio y la entrada de Facundo Buonanotte, dio el golpe en el Emirates Stadium y se ilusiona con clasificar a la próxima Liga de Europa.Julián Álvarez inició como titular en la goleada del City y no fue reemplazado por el DT catalán.La próxima semana, Arsenal jugará primero el sábado contra Nottingham Forest, como visitante, y el domingo Manchester City recibirá a Chelsea.Sábado: Southampton 0-Fulham 2; Aston Villa 2-Tottenham 1; Manchester United 2-Wolverhampton 0; Chelsea 2-Nottingham Forest 2; Leeds 2-Newcastle 2 y Crystal Palace 2-Bournemouth 0.Domingo: Brentford 2-West Ham (Manuel Lanzini) 0; Everton 0-Manchester City 3; Arsenal 0- Brighton 3.Lunes: Leicester City vs. Liverpool (16.00, ESPN y Star+).Manchester City 85 puntos; Arsenal 81; Newcastle y Manchester United 66; Liverpool 62; Brighton 58; Tottenham y Aston Villa 57; Brentford 53; Fulham 51; Chelsea y Crystal Palace 43; Wolverhampton 40; Bournemouth 39; West Ham 37; Nottingham Forest 34; Everton 32; Leeds United 31; Leicester City 30; Southampton* 24.* Descendió a la segunda división.