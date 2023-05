El Gobierno apuesta a la siembra del trigo pese a la incertidumbre por el clima.

Qué expectativas giran en torno a la producción

El ministro de Economía, Sergio Massa, en un acto realizado en Navarro en el que anunció la puesta en marcha de medidas para el sector avícola y lechero.

El clima, la principal problemática

"En los próximos quince días se requieren acumulados de entre los 80 y 100 mm en los sectores más secos para alcanzar reservas óptimas de humedad"

La idea del Gobierno es tomar una modalidad de adquisición de insumos.

El Gobierno nacional apuesta a que en la campaña fina, que comenzará en las próximas semanas, se produzca un aumento en la superficie sembrada con trigo a través de "incentivos" y facilidades para los productores , para que puedan acceder a los insumos necesarios para emprender la siembra., debido a que la cantidad de agua existente dista de ser la óptima en una considerable parte de la región agrícola central, por lluvias deficitarias en abril que no permitieron una recomposición de humedad tras la extrema sequía , lo que genera incertidumbre en el sector.El jueves pasado,, en un acto realizado en Navarro en el que anunció la puesta en marcha de medidas para el sector avícola y lechero, también adelantó una serie de iniciativas para impulsar la producción triguera.Massa dijoEn esa línea también separa que sus producciones puedan ser utilizadas como instrumento de pago en la adquisición de fertilizantes, agroquímica y otros insumos.La idea del Gobierno, explicaron fuentes oficiales."Las cerealeras compran los insumos y después los productores le pagan en granos. El objetivo es aumentar la superficie sembrada", platearon.En este sentido,"Estamos convencidos que la temporada que viene va a ser mucho mejor que esta, porque va a llover. En función de eso tenemos que dar un empujón a los productores. En este contexto la decisión política es financiarlos",Respecto a la comunicación 7720 del Banco Central (BCRA), lo queLo cierto es que, por lo menos en lo que respecta a la disponibilidad de humedad en los suelos.e incluso peor a registrada el año pasado, cuando se dio la gran sequía que generó un desastre productivo en el cereal.Sin embargo,, aunque con sus consideraciones al respecto en la denominada zona núcleo.Las lluvias más abundantes fueron sobre el sector este de la región, de entre 20 y 50 milímetros (mm).El valor más alto tuvo lugar en Rosario, con 54,4 mm; seguido por Zavalla (52,4mm), ambos en la provincia de Santa Fe , destacó la entidad bursátil.Tal es el caso de Rosario, que con los 54 milímetros acumulados alcanzó el valor medio histórico del mayo, aunque en el este de Córdoba, oeste de Santa Fe y noroeste de Buenos Aires las condiciones siguen siendo de escasez a sequía."En los próximos quince días se requieren acumulados de entre los 80 y 100 mm en los sectores más secos para alcanzar reservas óptimas de humedad (al metro de profundidad) y entre 5 a 60 mm en donde llovió mejor", finalizó la BCR., el otro cultivo protagonista de la campaña fina, aunque no en la magnitud del trigo, se espera una campaña similar en área a la del año pasado.(BCP) se espera que la superficie de cebada implantada en la región crezca de 841.550 a 851.200 hectáreas.Los especialistas de la entidad"Actualmente se estima que en el área de influencia de la Bolsa bahiense el cereal ocuparía una superficie de 851.000 hectáreas, aunque podría disminuir en las próximas semanas de no aumentar los milimetrajes en la zona norte de la misma", indicó la entidad., algo que genera gran incertidumbre entre los productores, y en el mercado en general, son, que "modificaría la demanda de la cebada forrajera tal como se desarrollo estos últimos años, donde China fue el principal destino de los envíos de Argentina"."Lo anterior implicaría en parte que debamos buscar nuevos mercados y eso signifique hacerlo vía precios, ejerciendo mayor presión sobre los mismos", remarcó el trabajo de la bolsa bahiense.