A 40 años de los asesinatos de Cambiaso y Pereyra Rossi, el último crimen de la dictadura

Una despedida militante en el cementerio y tres intentos de secuestro

A 40 años de los secuestros y asesinatos de los militantes de Intransigente y Movilización Peronista, Osvaldo Cambiaso y Eduardo Pereyra Rossi, Hugo Basso, compañero de ambos recordó que poco después de los sepelios lo intentaron matar en tres oportunidades.



Secuestrados en el bar Magnum de Rosario el 14 de mayo de 1983, sobre finales de la última dictadura, los cuerpos de Cambiaso y Pereyra Rossi aparecieron baleados tres días después en un camino rural de la localidad de Lima, en la provincia de Buenos Aires.



"A Osvaldo lo velamos en el local de Intransigencia y cuando lo llevamos al cementerio yo lo despedí, y lo hice como lo que era, un 'comandante montonero'", contó Basso a Télam.



"El pequeño detalle - rememoró ahora entre risas- era que estaban las cámaras de televisión de todo el país filmando eso, y en una semana me quisieron matar tres veces".



Basso, por entonces un joven militante montonero que estuvo preso en Córdoba durante la dictadura y luego exiliado en Europa y México, precisó que una de esas tentativas ocurrió "a la salida del cementerio, cuando nos seguían los Falcon (por los autos de marca Ford que utilizaban las fuerzas represivas)".



Al advertir el seguimiento, contó, "me escondió un dirigente del Sindicato del Seguro en su casa".



Unos días después, "me fui a Buenos Aires y me quisieron secuestrar de nuevo en un departamento que alquilaba", rememoró.



También recordó que al general del Ejército que había estado a cargo de la policía, "(Ramón) Camps le hacen una nota y el tipo dice, 'este que despidió a Cambiaso como comandante montonero, estuvo preso', como queriendo decir 'a este lo tendríamos que haber matado'".



Basso fue secuestrado y estuvo detenido en el centro de concentración conocido como "La Perla", en la provincia de Córdoba, luego de ser liberado se exilió en Europa y México.