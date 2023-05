"Cuando Cristina defina qué va a hacer o cuál es la mejor estrategia, se ordena todo"

El titular del PJ porteño expresó que "le bajaría las expectativas" a lo que suceda el próximo martes en la reunión del congreso del PJ nacional

El senador nacional del Frente de Todos (FdT) y titular del Partido Justicialista (PJ) porteño, Mariano Recalde, admitió que en la coalición existe "ansiedad, las ganas y la urgencia" de, pero advirtió que cuando la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner "tome una decisión se ordenará todo" en el oficialismo."Mi deseo es que sea Cristina la candidata, pero si ella decide no ser supongo que será porque esa es la mejor decisión y seguiremos la estrategia que ella defina, que hasta ahora ha dado buenos resultados", sostuvo Recalde en declaraciones a la radio AM750.El senador afirmó que "tenemos la ansiedad, las ganas y la urgencia de tener ya un candidato o una candidata, para pensar en el futuro, para empezar a trabajar en lo que se viene"."La decisión del presidente Alberto Fernández de no ser candidato y abocarse a cumplir lo mejor posible lo que queda del gobierno es una decisión que ayuda mucho" al FdT., sostuvo Recalde.En ese sentido, el legislador indicó quepara que la Vicepresidenta sea candidata en las próximas elecciones.En ese contexto, pidió "entender los tiempos" porque "en 2019 ella tomó la decisión el 18 de mayo" y recordó que "el cierre de lista en esta oportunidad es el 24 de junio"."Estas decisiones se pueden tomar más cerca de esa fecha", dijo y afirmó que "los cierres de lista no siempre van de la mano de los tiempos de nuestras ansiedades".El titular del PJ porteño expresó que "le bajaría las expectativas" a lo que suceda el próximo martes en la reunión del congreso del PJ nacional y explicó que "es parte de lo que tiene que ir sucediendo camino a un cierre de listas"., señaló Recalde sobre esa reunión y opinó que "vamos camino a reflotar un frente electoral fuerte, unido y grande"."Estamos convencidos que la única manera de salir adelante, poder renegociar el acuerdo con el FMI que condiciona tanto, poder mejorar el ingreso de la gente no es abandonado y que venga el macrismo o la versión más radical de la derecha que es (Javier) Milei, sino ofrecer una propuesta electoral para continuar por este rumbo, pero mejorando las cosas que están mal", afirmó.El senador, además, se manifestó sobre el fallo de la Corte que suspendió las elecciones previstas para mañana en Tucumán y San Juan., afirmó y dijo que "tres tipos que no eligió nadie quieren gobernar el país".La decisión del máximo tribunal, afirmó, "apuntala el juicio político" y "en un país serio tienen que ser destituidos".