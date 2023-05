Consideran que la denuncia de Thelma Fardín interpela al sistema judicial y alienta a otras víctimas

La decisión de la actriz Thelma Fardín de hacer pública la denuncia contra el actor Juan Darthés por abuso sexual que sufrió cuando era menor de edad interpela a todo el sistema judicial y alienta a otras víctimas a buscar justicia, consideraron abogadas especialistas en estos delitos.



Ana Correa, abogada y comunicadora feminista, afirmó en diálogo con Télam que "es importante entender que la denuncia de Thelma Fardin tuvo una gran importancia simbólica al animar a muchas mujeres víctimas de violencia sexual a hablar de lo que a ellas mismas les había pasado. En las encuestas que se hacen a víctimas de delitos en todo el mundo, los abusos sexuales infantiles son los que menos se denuncian, justamente por temor a represalias, a que no les crean".



"Thelma se animó a contar lo que le había pasado, puso su testimonio y su cuerpo para que otras se animaran a hacerlo", resaltó.



Correa sostuvo que "cuando Thelma hace la denuncia pública ya había hecho la denuncia judicial, que hayan intervenido los ministerios públicos fiscales de tres países da cuenta de que había suficientes elementos para llevar adelante esta acusación, había testigos, pruebas, antecedentes. Que el resultado no haya sido el esperado, no desacredita todos los elementos que había y hay para sostener la denuncia de Thelma".



En ese sentido, señaló que "llama la atención en este fallo que se aparta de los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a la hora de juzgar los delitos sexuales; cuesta mucho denunciar los delitos sexuales, justamente porque no siempre se hace justicia, en la sentencia dicen que lo único que no pudieron probar fue el acto de la penetración. Es angustiante para cualquier víctima de violencia sexual, que en el 2023 desestimen una denuncia, en la que admiten que hubo alguna forma de abuso".



Correa valoró que "el caso de Thelma animó a muchas mujeres a poder denunciar sus propios abusos, en una investigación en la que trabajé el año pasado sobre abusos sexuales durante la dictadura, hubo mujeres que ya habían declarado hace años sobre violaciones que habían sufrido, pero no las habían denunciado. Algunas me dijeron que luego de escuchar a Thelma sintieron que ellas también podían denunciar, que había llegado el momento. Eso es importantísimo".







"Hay que acompañar a Thelma y a cada una de las mujeres que la acompañaron y las que siguen dando batallas en la justicia para que se castigue la violencia sexual; nuestra Corte Suprema recién el año pasado habló de la necesidad de juzgar a los delitos sexuales con perspectiva de género; la justicia va más lento que la necesidad de las mujeres de pedir que se haga justicia. Vamos a seguir peleando por eso; ni prescripción, ni negación de los delitos sexuales, ni impunidad. Vamos a seguir pidiendo justicia", acotó Correa.



La abogada Raquel Hermida Leyenda, especialista en delitos contra la integridad sexual y representante de otras actrices en causas contra Darthés, dijo a Télam que "el caso de Thelma Fardín comenzó en Nicaragua porque allí fue el abuso pero tramitó en Brasil y para la sociedad este episodio fue el descubrir que el abusador no era la imagen que nos vendían, sino que el abusador está entre nosotros y es un criminal social que no obtiene nunca la sentencia que le corresponde dado que el abuso nos acompaña durante toda nuestra vida".



"Después que Thelma hizo pública su lucha fueron miles las mujeres que se animaron a denunciar, se puso en evidencia el tema de la prescripción de estos delitos y muchas mujeres que nunca se habían animado a hablar comenzaron a hacerlo", remarcó.



La abogada destacó el hecho de "que los ministerios públicos fiscales de tres países distintos hayan trabajado juntos en este caso sienta un precedente muy valioso a nivel internacional porque tres fiscales de tres países diferentes dijeron con claridad que Darthés es un agresor sexual que debía ser juzgado".



"En el caso de Thelma, como en la gran mayoría de los casos de abuso sexual, faltan pruebas directas; en ese sentido la justicia argentina está más adelantada que Brasil en materia de pruebas en delitos contra la integridad sexual, por ejemplo, en la causa contra el futbolista Alexis Zárate determinó el valor de la declaración de la víctima y de las pruebas periciales a víctima y victimario para establecer el consentimiento", recordó.



"En Argentina a Darthés le fue muy mal, está totalmente cancelado y además ha perdido causas contra (las actrices) Anita Co, Natalia Juncos y también está perdiendo en la demanda civil que interpuso contra Calu Rivero; va a perder en todas las causas que tramiten en Argentina porque acá la perspectiva de género ya forma parte de las sentencias", concluyó la especialista.