La abogada de Fardín anticipó que apelará el fallo que absolvió a Juan Darthés

Carla Junqueira, una de las abogadas de Thelma Fardin. Foto: Cris Sille.

, confirmó este sábado que apelará la decisión de la justicia brasileña que absolvió al actor Juan Darthés en la causa por violación iniciada por la actriz, y calificó al fallo como "conservador" y "sin perspectiva de género".Durante una conferencia de prensa realizada este sábado a la tarde en la sede porteña de Amnistía Internacional, la abogada dijo que son "optimistas" y agregó que "se puede recurrir a las cortes internacionales y que no es una decisión que declaró a Darthés inocente".Fardin, por su parte, afirmó quecomo el de Brasil, que "no tienen perspectiva de género".Al hacer referencia al fallo que absolvió al actor, dijo que lo que se busca es "perpetuar" el abuso contra los y las menores de edad y se preguntó "¿Qué pretenden, que las víctimas se filmen mientras son abusadas?".La actriz pidió además al resto de las mujeres abusadas "que sigan adelante con sus denuncias y no se dejen adoctrinar" por el fallo que absolvió a Darthés."Hoy nos paramos de otra manera frente a los vínculos", dijo Fardin.Darthés fue absuelto este sábado en primera instancia del delito de violación contra Fardin en la Justicia de Brasil, según uno de sus abogados defensores."Un miembro de nuestro equipo me informó que fue absuelto en las últimas horas. No tuvimos acceso aún al fallo porque todo está corriendo en secreto de sumario", dijo a Télam el