Insinuan la fórmula para que en el Congreso de Ferro se preserve la unidad del FdT

El Frente de Todos (FDT) entra en semanas definitorias de cara a las PASO / Foto: Pepe Mateos

En manos de quién está "la lapicera"

El operativo clamor de "Cristina Presidenta"

A poco más de un mes para el cierre de listas, el Partido Justicialista (PJ) a nivel nacional, conducido por el presidente Alberto Fernández, realizará este martes su Congreso en el estadio cubierto del club Ferro en medio de las tensiones que subsisten entre los distintos sectores que componen la coalición.No obstante, en el Congreso del PJ bonaerense reunido se marcó un camino y la discusión puede ser saldada de forma salomónica: todos los sectores tendrán acceso a la denominada "lapicera" para poder habilitar la conformación de frentes electorales.El Frente de Todos (FDT) entra en semanas definitorias de cara a las PASO de agosto y tiene una agenda con varias fechas importantes, aunque sobresalen dos: martes 16 y jueves 25 de mayo.En ese recorrido hasta el 24 de junio, cuando se cierre la posibilidad de presentar las listas de precandidatos para las PASO, se esperan varios actos del Partido Justicialista -como columna vertebral del FDT- y también un congreso del Frente Renovador, que conduce el ministro de Economía, Sergio Massa, que se realizará a fines de este mes, pero todavía no tiene fecha.En ese contexto, el próximo, en el barrio porteño de Caballito, se llevará a cabo el congreso nacional del PJ, que tenía un panorama incierto porque sus partes mantienen cierta distancia y no había puentes de diálogo para lograr un acuerdo.Sin embargo, el encuentro del órgano deliberativo del PJ de la provincia de Buenos Aires abrió una ventana que permitirá evitar roces entre los diferentes sectores que se encontraban en pugna.En una reunión previa al congreso partidario realizado en La Matanza, los sectores que componen el PJ bonaerense, que conduce el diputado Máximo Kirchner, resolvieron que cada espacio tenga un representante con la potestad de firmar la autorización para que el partido pueda conformar un frente electoral.De esta manera, quedaron con “la lapicera” el propio Máximo Kirchner; la vicegobernadora bonaerense Verónica Magario, en representación de La Matanza y el Poder Ejecutivo; el jefe de Gabinete provincial, Martín Insaurralde, en representación de los intendentes; el ministro de Obras Públicas nacional, Gabriel Katopodis, como hombre cercano al Presidente; y la intendenta de Moreno, Mariel Fernández, como parte de la estructura del Movimiento Evita.En ese mismo acto,pidió “mayor amplitud” porque “hay que comprender que debemos construir una opción con la mayor amplitud posible”.Además, dejó una frase sobre su futuro políticoA pesar del hermetismo que manejan los allegados al Presidente y los de la Vicepresidenta, fuentes partidarias aseguraron que una de las posibles resoluciones para evitar conflictos sea hacer lo mismo que el PJ provincial.Ese atajo evitará profundizar los problemas internos para que el de Ferro no sea un Congreso como aquel que se celebró 2004, cuando hubo varios cruces e insultos entre los asistentes.Por eso, una parte del peronismo más vinculado a la ex presidenta ya puso su militancia en el próximo 25 de mayo, cuando se cumplan 20 años de la asunción de Néstor Kirchner como presidente.Para esa fecha, el arco político, social y sindical afín al kirchnerismo está organizando un acto en la avenida 9 de Julio, para insistir en el pedido para que Cristina Fernández de Kirchner se presente para un tercer mandato como jefa de Estado.El operativo clamor de "Cristina Presidenta" tendrá un encuentro previo el próximo miércoles 17 de mayo, a las 17, en la sede porteña del sindicato de SMATA, donde participarán referentes que ya conforman un espacio y organizaron el plenario de la militancia en Avellaneda, Chaco y en la Ciudad.En este encuentro se avanzará en los detalles de la organización del acto en la avenida 9 de Julio, y se está analizando si ese mismo día se convoca a una conferencia de prensa para anunciar el evento y dar mayores detalles.También ese mismo día, el PJ de la Ciudad de Buenos Aires, que conduce el senador nacional Mariano Recalde, realizará un congreso partidario con el mismo objetivo que el resto.La cita será en la sede del justicialismo porteño en la calle San José 181.En la danza de candidatos presidenciales, Sergio Massa recibió hoy un apoyo del secretario general de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y secretario adjunto de la CGT, Andrés Rodríguez, quien consideró que "la inflación no perjudica" una eventual precandidatura de Massa., sostuvo Rodríguez.Otra de las fechas próximas en el calendario político es el próximo jueves 18, porque se cumplirán 4 años de que la ex presidenta publicara en su cuenta de Twitter un video en el que explicaba sus razones para no intentar volver a ser presidenta y su decisión de elegir a Alberto Fernández como presidente y ella ser segunda en la misma fórmula.