Ya están a la venta las entradas para el Mundial Sub 20 con precios accesibles

Las entradas para la XXIII Copa Mundial Sub 20 de la FIFA, que, salieron este sábado a la venta con precios accesibles para garantizar una nutrida presencia de hinchas en los cuatro estadios sede de la competencia.La FIFA comunicó este sábado el lanzamiento del sistema de venta online, que se realizará a través del portal Deportick, el mismo que trabaja junto a la AFA para la venta de los tickets de los partidos del seleccionado campeón mundial en Qatar 2022.La, que incluye los partidos entre Guatemala-Nueva Zelanda y Argentina-Uzbekistán, podrá presenciarse por 3.000 pesos en las cabeceras o por 4.000 en las plateas, sin pago de servicio extra a la web encargada de la comercialización.Los, no podrán adquirirse por otra vía que no sea internet y acreditarán a ver los dos partidos de la jornada en cada estadio.La s, después del encuentro entre Nueva Zelanda y Uzbekistán, será más económica: $2000 las populares y $3000 las plateas.En(Argentina-Nueva Zelanda, Guatemala-Uzbekistán), el viernes 26, sólo se venden generales norte, sur y este (sin numerar) a $2000.Los partidos de octavos y cuartos de final mantendrán el mismo rango de precios; las, el jueves 8 de junio, costarán $4.500 (cabeceras) y $6000 (plateas); mientras que la final en la misma ciudad, el 11 de junio, tendrá valores de $6000 y $8000 respectivamente.La competencia será animada por 24 seleccionados juveniles representantes de las seis confederaciones del fútbol, que disputarán 52 partidos en cuatro sedes: el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero, el Estadio Bicentenario de San Juan, el Malvinas Argentinas de Mendoza y el Diego Armando Maradona de La Plata.El Ministerio de Economía estimó que el Mundial Sub 20 generará un impacto de 600 millones de dólares.Argentina, anfitrión de la XIII edición en 2001, se propuso para recibirlo después de que la FIFA le retirara el derecho de organización a Indonesia el pasado 29 de marzo por un conflicto político.