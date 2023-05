Un triple empate que combina el voto "bronca" con "sentidos comunes progresistas"

Él estudio de la Celag refleja paridad entre los tres principales frentes en el país / Foto: Archivo.

Alfredo Serrano Mancilla habló con Télam sobre el escenario electoral de cara a las PASO.

Un triple empate técnico entre el Frente de Todos, Juntos por el Cambio y Javier Milei para las PASO que los muestra en "valores muy próximos" junto a la paradoja de que el "fenómeno político y electoral sólido" que ya representa el economista ultraliberal coexiste con una mayoría que defiende "sentidos comunes progresistas" sobre el rol del Estado, los derechos humanos y la democracia son las conclusiones del último estudio de la consultora Celag, que dirige el español Alfredo Serrano Mancilla.La investigación difundida esta semana por el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag) y realizada a partir de 2000 casos presenciales en todo el país, concluyó por un lado que "la sociedad argentina, en un montón de variables, es claramente progresista", sobre todo en cuestiones como el apoyo a que se renegocie la deuda con el FMI, la necesidad de un Estado fuerte en salud pública, la conveniencia de nacionalizar el litio o de estatizar las distribuidoras de energía eléctrica en el AMBA.En paralelo, la undécima encuesta sobre la Argentina que el Celag realiza en los últimos cuatro años comprobó que una franja del electorado sintoniza con Milei por el sentimiento de "bronca" o "enojo" o por lo que Serrano Mancilla define como "la parte mesiánica de respuestas rápidas y varitas mágicas", más que por adhesiones ideológicas a "una matriz de ultraderecha pseudo-fascista".Respecto a las perspectivas de captación del voto, el estudio refleja que Milei y los potenciales precandidatos del FdT y JxC están "en valores muy próximos" en este tramo de la campaña, cuando falta exactamente un mes para que venza el plazo de inscripción de alianzas.Los resultados, siempre provisorios porque describen una 'fotografía' del año electoral, configuran un escenario propio de una "elección abierta" con "tres grandes espacios competitivos" que pujarán entre sí para llegar al balotaje y, recién ahí, definir el ganador en un polarizado duelo mano a mano.En el trabajo dirigido por Serrano Mancilla, economista e investigador especializado en procesos electorales, Milei encabeza las preferencias (29%), con el Frente de Todos en segundo lugar (26%) y aún sin candidato definido, lo que en cierto modo implica una desventaja, mientras que Juntos por el Cambio (25%) aparece tercero, también sin su postulante resuelto.A tres meses de las PASO, esos números describen una situación de paridad entre los tres espacios que se perfilan como los principales competidores, lo que no deja de ser volátil y potencialmente cambiante ya que de las tres fuerzas solo una tiene a su candidato proclamado y sin eventuales rivales internos: el propio Milei.En diálogo con Télam, Serrano Mancilla analizó los resultados de su investigación y puso el foco en varias conclusiones que, a su entender, expresan las paradojas de la actualidad argentina."Hay simpatizantes de Milei que, por más que se acercan a él por la bronca y el componente mesiánico, no son gente que quiera que desaparezca el Estado de todo, como tampoco quieren que desaparezcan las políticas de jubilación", resaltó.En ese punto, el director del Celag aconsejó "no olvidar" que los mismos votantes "pueden ser progresistas en un conjunto de campos pero al mismo tiempo conservadores en otro conjunto de temas".A modo de ejemplo, comentó lo que ocurre hoy con los aspectos relacionados a la inseguridad o la delincuencia en los que, dijo, hay votantes del FdT que reclaman "firmeza" y "penas más estrictas"."Esa heterogeneidad de la ciudadanía hay que comprenderla un poco mejor. No es todo 'progresista' o 'conservador' sino, como dice (el lingüista George) Lakoff (autor del libro 'No pienses en un elefante. Lenguaje y debate político'), el estadounidense que mejor trabaja estos asuntos, se puede ser progresista en algo y conservador en otra cosa", reiteró el consultor nacido en Sevilla.- Hay tres grandes espacios electorales que hoy en día son competitivos de cara a las elecciones: PASO y primera vuelta. Dicho lo cual, no hay que subestimar ni sobrestimar el fenómeno de lo que representa Javier Milei. Lo que registramos es una fotografía, no sabemos cómo va a evolucionar este dato.- La elección es una partida abierta. Hoy en día hay tres fuerzas electorales competitivas y dos van a pasar al balotaje. Tal como están las cosas ahora, es muy difícil aventurar. Pero va a depender mucho de las candidaturas. Hay que tener en cuenta que tenemos un candidato certero, Milei, y todavía dos interrogantes: todavía no sabemos cuál será la candidatura del Frente de Todos ni tampoco la de Juntos por el Cambio.- El porcentaje de fuga de los que fueron votantes del Frente de Todos en el '19 para votar a Milei es bajo. Existe un porcentaje, pero es infinitamente menor en comparación con el trasvase de voto que iría entre los votantes de Juntos por el Cambio del '19 y que hoy, en el '23, lo harían por Milei.