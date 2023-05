Cómo parir en casa: recaudos a tomar según médicas, parteras y mujeres que lo eligieron

ILUSTRACION Blasberg

Estar acompañadas por personal idóneo y hacerlo sólo en casos de embarazos de bajo riesgo, con un único bebé y que llegaron a término son algunas de las recomendaciones de médicas, parteras y mujeres que eligieron dar a luz en sus casas -una modalidad que no es ilegal pero tampoco está regulada en la Argentina-, y que busca promover partos respetuosos de "la autonomía y los tiempos" de las gestantes.y única hija, acompañada por su pareja, dos parteras y una doula -mujer que acompaña a otra durante el trabajo de parto- el 31 de agosto de 2019.De ese momento, le quedó grabada la sensación de estar "permanentemente informada y cuidada" por quienes la asistieron."Incluso en el medio del parto, en ningún momento dejaron de preguntarme e informarme lo que iban a hacer y esperar mi respuesta. Es algo muy diferente a lo que se vive en una institución", expresó la mujer de 40 años en diálogo con Télam, en el marco de la Semana Mundial del Parto Respetado.Y continuó: "Creo que parir en casa habilita la seguridad de que ese momento sagrado del nacimiento va a ser realmente sagrado no sólo para la familia, sino también para quienes te están asistiendo".Después de un, a, y pudo tomarla en sus manos desde el primer instante.y que te permitan vivir ese momento tan único en que conoces a quien estuvo nueve meses dentro tuyo y a tu cuidado es fundamental", evocó Alina, quien destacó a su vez ""Lo más importante es poder garantizar que la llegada de un hijo a este mundo sea un momento amoroso", sostuvo., sancionada en 2004, establece losque garantizan el respeto y autonomía de las mujeres y en su relación con sus bebés en la etapa del embarazo, parto, trabajo de parto y postparto.Asimismo, laestá contemplada en lapara prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.Sin embargo,que no logran adaptarse a los tiempos y necesidades de las personas gestantes para un parto respetuoso.En ese escenario y especialmente t, en muchos casos luego de tener experiencias ginecoobstétricas violentas previas.pero, por lo que actualmente se lleva adelante únicamente de manera privada.tambiénJuan (6 años) y Julián (3 meses). A éste último en la localidad bonaerense de Sierra de la Ventana, donde reside junto a su familia.Desde que supo que estaba embarazada empezó a buscar alternativas que escaparan a la "velocidad atroz" que le imponen a los nacimientos en las instituciones, según definió."Parir es lo más natural que tenemos, yo no podía creer que el parto fuera como lo conocía: a las apuradas porque el personal médico tiene que ir a atender a otro bebé, en una camilla atada al suero y mil luces en la cara", describió la joven de 32 años.En los meses de embarazo se fue preparando "en lo que sí quería vivir y lo que no" a partir de consultas mensuales con las parteras, que seguían su salud y la de su bebé mediante "todos los estudios médicos que hacía con la obstetra en paralelo".Los controles continuaron, una vez que tuvo a sus hijos, durante el tiempo de posparto.En ese sentido,destacaron la importancia de estar acompañadas porque brinde ""En mi casoy eso me parece importante resaltar porque a mi me encanta el trabajo de las doulas, pero creo que es importante que (quienes asisten los partos) sean personas preparadas para hacerlo", enfatizó Camila.En octubre pasado,en manos dey sin matrículas, según el relato de su esposo en redes sociales.Había decidido esta modalidad luego de atravesar dos cesáreas y sufrir episodios de violencia obstétrica, describió su pareja.La mujer, una patología que requiere una cirugía difícil de atender en una urgencia, que además había sido advertida por la médica obstetra con quien se hacía los estudios en paralelo durante el embarazo y que sus "acompañantes" desestimaron."Lo fundamental es que el parto en casa debe ser siempre acompañado y asistido por profesionales habilitados, en condiciones de interpretar las complicaciones y atenderlas", apuntóLa médica, que hace más de, indicó que sólo es recomendable "cuando se transcurrió untiene quey tiene que ser uAlonso sólo lo aconseja cuando "en general, con más de dos cicatrices uterinas es recomendable estar en instituciones".En los casos que sea posible un parto en casa, el foco está en r"El parto es un hecho hormonal de la vida sexual de la mujer y, como tal, requiere de intimidad, calma y no ser interrumpida. Eso es lo que entendemos por parto respetado, que se ponga las decisiones y deseos de la mujer en el centro", aseguró Verónica Pla, licenciada obstétrica de la Universidad de Buenos Aires (UBA).La especialista aseguró que se basan en lospara un nacimiento saludable, que contemplan el r, elde parto, estarpoder"Parece una obviedad, pero los partos en casa ya no son como siglos atrás, se asisten con todo lo necesario", agregó la partera, coordinadora de El Buen Nacer.Si bien, muchas veces imprevistas, que requieren actuar rápidamente.En ese sentido, Pla enfatizó en que el parto en domicilio "Sin embargo, advirtió que este "es el principal problema" ya que "muchas veces las instituciones cierran las puertas a estas mujeres, las demonizan por su decisión"."El motivo más frecuente de traslado es cuando el trabajo de parto fue muy largo y la mujer está muy agotada", agregó Alonso y concluyó advirtiendo que "el prejuicio y el estigma muchas veces termina nublando el juicio clínico".