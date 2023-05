El gol de Grillo a los ingleses, una "joya" que cumple 70 años

Eran tiempos en los cuales la Televisión, como medio audiovisual, otorgaba sus primeros pasos en la Argentina

Aquel gol de Ernesto Grillo a los ingleses desde un ángulo sesgado, del que, representó para muchos aficionados futboleros la primera gran muestra exitosa de un seleccionado argentino pleno de gloria, a lo largo de la historia.Es cierto que el combinado albiceleste ya había sido subcampeón en los Juegos Olímpicos de Amsterdam (1928) y en la Copa del Mundo de FIFA Montevideo (1930) pero el hecho de ganarle a "los inventores del fútbol" en casa, en una abarrotada cancha de River Plate, permitió vivir "una fiesta grande y brillante", tal como lo definió la revista El Gráfico por esos días.Ese jueves 14 de mayo de 1953,, ante casi 85.000 espectadores en las tribunas y la presencia del entonces Presidente, General Juan Domingo Perón, en el palco de autoridades.Eran tiempos en los cuales la Televisión, como medio audiovisual, otorgaba sus primeros pasos en la Argentina (de hecho, el primer encuentro de fútbol emitido en directo resultó un San Lorenzo-River Plate, en noviembre de 1951) y la globalización como fenómeno mundial estaba lejos de producirse aún.primero y de júbilo al término del match, manteniendo ese calor y esa alegría dentro de un ejemplar nivel de corrección" sostuvo la crónica del periodista Félix Daniel Frascara para la citada edición de El Gráfico que cubrió las alternativas del cotejo internacional."Justo es señalar que gran parte del brillo de esta fiesta se debió a la perfecta organización, gracias a la cual no hubo tropiezo alguno para el acceso al estadio, para encontrar cómoda ubicación aun en los sectores populares, porque con buen criterio no se vendieron más entradas que las correspondientes a la capacidad del estadio", agregó el texto."El jueves 14 asistimos, pues a uno de esos acontecimientos que dejan en el recuerdo una gratísima impresión", continuó la crónica."Respondió a ese marco la conducta de los jugadores en lo que se refiere a la ejemplar corrección de que dieron muestras. Corrección tanto más valiosa si se tiene en cuenta que hubo juego fuerte, no obstante lo cual. El referee, señor Ellis, que sin duda es un juez excelente, pudo cumplir su misión con entera tranquilidad porque tuvo en los futbolistas muy valiosos colaboradores", prosiguió.Para aquel encuentro, Stábile seleccionó a jugadores de Boca Juniors, Racing Club e Independiente, con la curiosidad de que la línea delantera estuvo compuesta íntegramente por futbolistas del 'Rojo' que dejaron huella en la memoria del simpatizante.contempló a Julio Mussimessi; Francisco Lombardo y Eliseo Mouriño (capitán); Pedro Dellacha, José García Pérez y Ernesto Gutiérrez; Rodolfo Micheli, Carlos Cecconato, Carlos Lacasia, Grillo y Osvaldo Cruz."La actuación del cuadro argentino fue muy superior a la de su adversario. Presentó nuestra Selección una defensa sencillamente magnífica, en la que no se advirtió un solo punto flojo, en la que hubo serenidad, energía y habilidad, haciendo un juego de colaboración que elevó el rendimiento individual de sus integrantes" resumió El Gráfico."Y un ataque, bien conocido por todos, que en el primer período desplegó sus mejores virtudes: capacidad de ingenio creador, admirable manejo de la pelota, dominio en el pase Y suma destreza para eludir al rival" completó.El conjunto visitante, a los 40 minutos de juego. Pero luego se dio el gol que quedó en la historia, el tanto que maravilló a la concurrencia por "su dechado de habilidad y visión".Lacasia tomó el balón al borde del área grande y lo cedió a Grillo, quien en su posición de "insider izquierdo" diseñó una maniobra que dejó en el camino a Wright, Garret y Barlow. El otrora jugador de Independiente, fallecido en junio de 1998, remató "desde un ángulo sumamente difícil para batir a (John) Ditchburn con un tiro a media altura", contó la publicación."La maniobra de Grillo fue hábilmente finalizada, porque primero amagó tirar consiguiendo que el arquero se descolocara y luego pateó", agregó.A raíz de esa conquista obtenida casi desde la línea de fondo, el 14 de mayo fue instruido como el "Día del Futbolista" por Ley 27.460, algo que ya era celebrado de manera inorgánica en el país, a partir del impulso emitido por la conducción de Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA).Pero años después, la misma dirección del gremio modificó al 22 de junio (jornada en la que se celebra otro famoso tanto frente a un equipo británico; el de Diego Maradona en el Mundial México 1986) la fecha para recordar al futbolista argentino.le otorgaron en el segundo tiempo la ventaja definitiva a un seleccionado argentino que coronó una actuación formidable en la primera victoria sobre un combinado inglés en este tipo de enfrentamientos.