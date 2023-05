Especialistas ven "promisorio" que se haya habilitado la visita de mascotas en geriátricos

Foto: Daniel Dabove.

Especialistas en salud mental y gerontología celebraron la sanción de la ley que habilita a los residentes de los geriátricos de la Ciudad de Buenos Aires a recibir la visita de sus mascotas, una iniciativa que describieron como "promisioria" para la renovación de estas instituciones, pero advirtieron quede las personas mayores.Según psicólogos consultados por Télam, la nueva medida aprobada el jueves por unanimidad en la Legislatura porteña permitirá a los residentes establecer"En principio, tenemos que pensar que el contacto animal es un contacto sensible que muchas veces se pierde en espacios residenciales donde suele haber un trato institucionalizado y las relaciones de afecto no son las que más abundan", dijo a Télam, doctor en Psicología y especialista en Gerontología."Y tiene un gran efecto cuando se lo realiza con el animal adecuado en personas que tienen demencias, donde la falta de afecto es mucho más notoria", continuó Iacub, profesor titular de la Cátedra de Psicología de la Tercera Edad y Vejez de la Universidad de Buenos Aires (UBA).La nueva norma habilita la, aunque estipula también criterios que deberán cumplir las familias para concretar la visita como el acuerdo previo de los días y horarios y la presentación de un certificado veterinario.Por otra parte, quedó autorizada la adopción de una mascota en los geriátricos cuando haya un entendimiento por parte de los residentes con el establecimiento y exista "aire libre suficiente de acuerdo a las dimensiones y a la cantidad de alojados y un recinto apartado para el animal". También se aprobóLa propuesta para que los adultos mayores que viven en geriátricos puedieran recibir visitas o convivir con su mascota, realizar terapias asistidas con mascotas y adoptar perros también había sido impulsada por el Sindicato de Trabajadores Caninos, que, a través de una campaña de recolección de firmas (www.change.org/PerrosEnGeriatricos) logró reunir más de 20.000 adhesiones para pedirle a la Legislatura que sancionara una ley en ese sentido.En ese sentido, Iacub resaltó que, y apuntó que "las residencias, muchas veces, terminaron convirtiéndose en instituciones que son más frías de lo que deberían, pierden el clima de familia o de casa de toda la vida"."La iniciativa es muy promisoria para nuestras residencias, que tienen que ser un espacio amigable y parecerse lo máximo posible a la gente y no que la gente tenga que hacer un esfuerzo de adaptación terrible a un espacio que es hospitalario", agregó. "Hoy estamos tratando de que las residencias se vuelvan lo más parecidas a la casa y lo que tenemos en la casa son los animales", subrayó Iacub.Por su parte, la psicóloga gerontólogaaseguró a Télam que la medida es "espectacular", y resaltó que la presencia de mascotas en las instituciones esTambién celebró la nueva ley la médica gerontóloga, quien indicó a esta agencia que es unaSin embargo, la integrante del Centro Internacional de Longevidad (ILC) advirtió que"Uno de los problemas es que las residenciaspara atender a las personas mayores, y la llegada de animales podría significar un trabajo extra. Por eso, sería necesario más cantidad de personal para que se ocupe de los animales", señaló. Iacub coincidió en que se deberá limitar la cantidad de animales en las residencias y contemplar su cuidado con profesionales.Por último, el especialista remarcó que "el gran desafío es que las instituciones se renueven y no sean espacios que atiendan sólo las necesidades de las familias, sino también de las personas que allí habitan".