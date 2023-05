Boca quiere recuperarse ante Belgrano en La Bombonera

Foto: Archivo Térlam.

Probables Formaciones

Boca Juniors, aún aturdido tras haber perdido el Superclásico, sobre todo por la forma en que se consumó la derrota, recibirá este domingo a Belgrano de Córdoba, de muy buena campaña, en un partido válido por la fecha 16 de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) en el que buscará mejorar su imagen y no mucho más, debido a que quedó a una distancia sideral del líder River Plate.El encuentro se jugará este domingo a partir de las 19 en La Bombonera, será arbitrado por Fernando Espinoza y televisado por la señal ESPN Premium.Boca, campeón vigente del fútbol argentino, sumó apenas 18 puntos cuando ya se jugó más de la mitad del campeonato y la derrota en el Superclásico lo dejó a 19 unidades de River (37), de manera que retener el título se transformó en una utopía.Esa derrota dejó algunas secuelas ya que el mal desempeño del árbitro neuquino Darío Herrera que incidió en el resultado estuvo acompañada por las expulsiones de Ezequiel "Equi" Fernández, el uruguayo Miguel Merentiel y el juninense Nicolás Valentini, quienes sumados a Guillermo "Pol" Fernández y Alan Varela, ambos con cinco amonestaciones, dejó un tendal de suspendidos.Esa situación más la cantidad importante de lesionados condicionaron el armado del equipo al DT Jorge Almirón, que modificará el esquema táctico (pasará del 5-3-2 al 4-4-2) con una formación que, no tendrá a ningún volante de marca en el mediocampo.No obstante y más allá de la bajas, Almirón recuperará a dos piezas importantes como el colombiano Frank Fabra y el goleador Darío "Pipa" Benedetto, ambos recuperados de sus lesiones Los que ingresarán, en relación al partido anterior con River, serán Marcelo Weigandt, Fabra, Martín Payero, el paraguayo Oscar Romero y Benedetto, en lugar de Nicolás Valentini, "Pol" Fernández, Varela, Luis Vázquez y Valentín Barco.La única incógnita en Boca era resolver la situación del peruano Luis Advincula, quien desde la llegada de Almirón se convirtió en una pieza importante y no entrenó durante los dos últimos días por una molestia muscular, aunque esa duda se disipó en la última práctica de fútbol y estará de entrada, de manera que no jugará Norberto Briasco como se especulaba.El actual campeón argentino empezará este domingo una seguidilla de cuatro partidos en 15 días, que se extenderá luego ante Argentinos Juniors (el viernes 19 de mayo), Pereira en Colombia (el miércoles 24 de mayo) y Tigre de local (el domingo 28 de mayo), dos por el torneo doméstico y el otro por la Copa Libertadores.Su rival, Belgrano, sumó 27 puntos y viene de ganarle como local a Atlético Tucumán por 1 a 0, así redondeó una campaña que ilusiona a la mitad de Córdoba.Para visitar a Boca el "Pirata" cordobés no tendrá al zaguero Alejandro Rébola, expulsado ante los tucumanos, y en su lugar ingresará Nicolás Meriano, mientras que Juan Barinaga será aguardado hasta último momento y si no llega en su lugar jugará Gabriel Compagnucci.El historial entre ambos es de 36 partidos y favorece a Boca, que se impuso en 18 ocasiones contra 10 del "Pirata", mientras que empataron ocho veces.La última vez que se vieron las caras en La Bombonera fue el 25 de octubre de 2017 y Boca, que luego sería campeón de ese torneo de primera división, se impuso por 4 a 0 con dos goles del "Pipa" Benedetto, uno del colombiano Edwin Cardona y el restante de Cristian Lema en contra de su arco.En esa ocasión Belgrano tuvo en su defensa a Erik Godoy, que será titular este domingo, mientras que en Boca jugaron el mencionado Benedetto y Fabra.: Sergio Romero; Marcelo Weigandt, Facundo Roncaglia, Nicolás Figal y Frank Fabra; Luis Advíncula, Martín Payero, Cristian Medina y Oscar Romero; Darío Benedetto y Sebastián Villa. DT: Jorge Almirón.: Nahuel Losada; Juan Barinaga o Gabriel Compagnucci, Erik Godoy, Nicolás Meriano y Matías Ibacache; Ulises Sánchez, Santiago Longo, Bruno Zapelli y Ariel Rojas; Franco Jara y Pablo Vegetti. DT: Guillermo Farré.Arbitro: Fernando Espinoza.VAR: Lucas Novelli.Cancha: Boca Juniors.Hora de inicio: 19.TV: ESPN Premium.