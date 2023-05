Racing buscará cortar la serie negativa como visitante frente a Platense

Foto: Archivo Télam.

, que obtuvo un punto de los últimos 18 que disputó,, cuyo entrenador Martín Palermo se juega el puesto luego de tres derrotas seguidas, en uno de los partidos a jugarse este domingo por la fecha 16 de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).El partido se jugará este domingo a partir de las 16.30 en el estadio Ciudad de Vicente López, del equipo "Calamar", con el arbitraje de Hernán Mastrángelo y televisado pro ESPN Premium.La "Academia" hace seis fechas que no gana con un empate y cinco derrotas, una serie adversa que lo ubica con solo 18 unidades, sin chances para luchar por el título y relegado en la clasificación para las Copas de la próxima temporada, ya sea la Libertadores o la Sudamericana.En la presente Libertadores el equipo de Fernando Gago está en el primer puesto de su grupo, pero sin dudas que la amplia lista de lesionados, algunos con mucho tiempo de recuperación como Emiliano Vecchio, Johan Carbonero, Leonel Miranda y Gonzalo Piovi, contribuyeron a la caída del equipo.En las fechas pasadas se sumaron a esa lista por distintas molestias Anibal Moreno, Gabriel Rojas, Paolo Guerrero (los tres volverán este domingo), Matías Rojas, Gabriel Rojas y Maximiliano Romero.Esas ausencias le complicaron la formación del equipo y obligaron a Gago a recurrir a juveniles como Emiliano Saliadarre, Santiago Quiros y Tomas Avilés, este último con el Sub-20 de la Argentina que dirige Javier Mascherano.Pero Gago no cambia su esquema pese a tener tantas ausencias y se siente en el juego, quedando muy desarmado el equipo, con serias fallas defensivas, sin un cambio de planteo o sistema táctico.Los malos resultados cada vez le pesan más a Gago, quien fue sondeado por clubes de Brasil y Arabia Saudita, y de no obtener un triunfo en Vicente López su continuidad estará en riesgo.Por el lado de Platense, tras una buena racha de tres triunfos seguidos, la realidad cambió y ahora acumuló tres derrotas seguidas, quedó anteúltimo en la tabla de promedios y con serio riesgo de descenso.De manera que una nueva derrota del "Calamar" le pondría punto final al ciclo del "Titán" Palermo.En el historial jugaron en 134 ocasiones con ventaja de Racing de 67 triunfos contra 32 de Platense y 35 empates.: Ramiro Macagno; Nicolás Morgantini, Ignacio Vázquez, Gastón Susso, Sasha Marcich y Marco Pellegrino; Franco Díaz, Iván Rossi y Vicente Taborda; Mauro Quiroga y Nicolás Servetto. DT: Martín Palermo.: Gabriel Arias; Facundo Mura, Leonardo Sigali, Jonathan Galván y Gabriel Rojas; Nicolás Oroz, Juan Nardoni, Anibal Moreno y Emiliano Saliadarre; Gabriel Hauche y Paolo Guerrero. DT: Fernando Gago.Arbitro: Hernán Mastrángelo.VAR: Diego Abal.Cancha: PlatenseHora de inicio: 16:30TV: ESPN Premium.