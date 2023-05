Los Pumas 7s clasificaron a París 2024 y enfrentan a Sudáfrica en Toulouse

Objetivo cumplido 🤩



, Los Pumas 7s,, Francia, al vencer este sábado a Gran Bretaña por 50 a 0, siendo primero en el Grupo B.Argentina, que ganó el Grupo B con nueve puntos, seguido por Gran Bretaña con siete, España con cinco y Alemania con tres, y ahora jugará ante Sudáfrica, segundo del Grupo C, en los cuartos de final a las 14:05 de nuestro país.Los Pumas 7s se clasificaron para París 2024 antes de jugar al haber quedado afuera de los cuartos de final Samoa, que culminó en el tercer puesto en el Grupo D, detrás de Australia e Irlanda.Samoa está sexto en la tabla general y podía tener remotas chances de superar a los argentinos que ya están en los juegos junto a los locales y Nueva Zelanda.La goleada del equipo de Santiago Gómez Cora a los británicos se concretó con tries de Marcos Moneta (3), Germán Schulz (2), Luciano González y Mateo Graziano y un try y cuatro conversiones de Santiago Vera Feld y una conversión de Joaquín Pellandini.Los Pumas 7s habían vencido a Alemania por 29 a 7 y luego a España por 21a 19 luego de una notable reacción tras estar en desventaja por 0-19.Los otros cotejos en cuartos de final serán Nueva Zelanda-Irlanda, Australia-Canadá y Francia-Gran Bretaña.En la tabla general del circuito, Nueva Zelanda es puntero con 164 unidades, Argentina ocupa el segundo puesto con 140 puntos y detrás se ubican Fiji con 130, Francia con 122, Australia con 112 y Samoa 111.Los Pumas 7s disputaron 16 finales en el historial del Seven, que se lleva a cabo desde 1999: perdieron 12 y ganaron cuatro medallas de oro en las ediciones de Hamilton 2023, Vancouver 2022, San Diego 2009 y Los Ángeles 2004.