Dirigentes del FdT pidieron que Cristina Kirchner sea candidata a la Presidencia

Crónica del Lawfare

analizaron este viernes la situación judicial que afronta, durante la presentación del libro, que se llevó a cabo en la sede del Partido Justicialista (PJ) del partido bonaerense de Tres de Febrero, ubicada en la localidad de Santos Lugares., señaló el diputado nacional Eduardo Valdés en el auditorio de la sede partidaria de la Avenida Rodríguez Peña 2184.En diálogo con Télam, Valdés resaltó antes de iniciar el acto quepara las primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO), y adelantó que el próximo 25 de mayo puede ser "un día de definiciones en ese sentido", al referirse a la movilización al centro porteño que se realizará en esa jornada para conmemorar el 20 aniversario de la asunción de Néstor Kirchner como Presidente.“Nos hacemos los rulos y empezamos la campaña de repartir ruleros", dijo el diputado mientras sostenía en una de sus manos un maniquí con peluca y ruleros, en alusión a la frase que emitió hace semanas la dos veces Presidenta para referirse a su hipotética candidatura: "No se hagan los rulos".Consultado por esta agencia sobre qué actitud tomará la Justicia ante una eventual postulación de la vicepresidenta, en función de la condena de seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos que recibió en el juicio de la causa Vialidad, el legislador afirmó queValdés, compilador de este trabajo indicó durante el acto -al que acudieron 300 personas entre vecinos y militantes- que a la Vicepresidenta "le hicieron 634 causas" y fue protagonista de "tapas de diario, horas de televisión y radio" con el objetivo de "demonizar la imagen de la mayor representante popular""Descubrí no solo las 634 causas sino que a Cristina Fernández de Kirchner. Siempre el sorteo salió para esos jueces. Y los ocho procesamientos son dictados por ellos", remarcó.En ese sentido, Valdés hizo hincapié en que los magistrados del Tribunal Oral Federal (TOF) 2 que condenaron a la vicepresidenta son "los que aparecieron jugando al fútbol en la cancha de la casa de (el expresidente Mauricio) Macri".Por su parte,resaltó que el libro "es una construcción colectiva" de distintos juristas internacionales "de enorme prestigio" que se "revelan" y denuncian la "persecución judicial a una dirigente popular"."Han decidido no callarse frente al atropello judicial de esta sentencia de 1600 páginas de la causa Vialidad y de toda la persecución judicial de la que es objeto Cristina" Fernández de Kirchner, sostuvo Di Tullio.La senadora también mencionó la visita que hizo ayer al despacho de la vicepresidenta uno de los sobrevivientes de la masacre de José León Suárez, Juan Carlos Livraga, a quien el periodista Rodolfo Walsh denominó como “el fusilado que vive” en su célebre libro “Operación Masacre”."Cristina también es una fusilada que vive. Me impactó mucho ese reencuentro", dijo Di Tullio, estableciendo una semejanza entre aquellos hechos y el intento de magnicidio que el 1 de septiembre de 2022 sufrió la vicepresidenta.En otro pasaje de su discurso, la senadora pidió que, en el marco de los 40 años de democracia que se están cumpliendo en el país, se terminen “las persecuciones políticas al peronismo” que llevan a cabo "los grupos económicos”.Por su parte, Juan Manuel Ubeira, uno de los abogados de la vicepresidenta, consideró que Cristina es una figura que “siempre le molestó al establishment”."Fernández de Kirchner es el obstáculo que se pone en medio de un plan con el cual se busca excluir a las mayorías", subrayó.En diálogo con Tëlam, el abogado afirmó que “el libro es un llamado de atención a la sociedad” que pretender decirle “estamos en una situación difícil” porque hay quienes “son capaces de secuestrar o matar a dirigentes populares”.“El libro expone con claridad de que el objetivo es liquidar a un dirigente popular”, afirmó.Sobre la posible precandidatura de la vicepresidenta, el letrado estimó que si no hay una postulación de la titular del Senado, los argentinos deben prepararse para "una situación complicada" porque "sin Cristina la elección está perdida”.Al finalizar el acto, el concejal de Tres de Febrero Juan De Bandi sostuvo que el PJ de ese distrito “está con Cristina” y pidió un tercer mandato presidencial de la conductora del FdT., subrayó De Bandi ante la militancia presente.se trata de una obra colectiva, en la que pueden leerse los textos y discursos de Fernández de Kirchner, José Luis Rodríguez Zapatero, Rafael Correa, Evo Morales, Baltasar Garzón, Adoración Guzmán y Ernesto Samper, entre otros.El libro ya había sido presentado en marzo en el Centro Cultural Kirchner durante el III Foro Mundial por los Derechos Humanos y en la 47ma. Feria del Libro de Buenos Aires.La publicación es una obra conjunta del Grupo de Puebla, el Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia (CLAJUD), la CELAG, el Instituto Joaquín Herrera Flores y de la Escuela de Estudios Latinoamericanos y Globales (ELAG).