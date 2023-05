Simeone: "Siempre buscamos llegar a lo más alto posible"

📡🎥 #𝗔𝗧𝗠𝗙𝗟𝗔𝗦𝗛



Diego "Cholo" Simeone,este sábadoinmediatode España, que, con amplia ventaja en la recta final."Siempre buscamos llegar a lo más alto posible, por eso aspiramos a ser segundos, no subcampeones porque eso es algo subterráneo", analizó el "Cholo" en la rueda de prensa que ofreció previo al partido que el Atlético de Madrid animará este domingo como visitante del descendido Elche.LaLiga de España tiene como líder a Barcelona con 82 puntos, seguido por el "Atleti" con 69 y luego se ubica Real Madrid con 68, cuando restan cinco fechas, es decir 15 puntos por jugarse que dejan a los catalanes a las puertas del título, algo que lograrán si le ganan el clásico mañana al Espanyol, o también pueden hacerlo con otra combinación de resultados."A pesar de estar descendido, Elche es un rival de peligro que mejoró mucho su juego con la llegada del nuevo entrenador", añadió Simeone, en alusión a su compatriota Sebastián Beccacece.En el caso de superar a Elche, el "Atleti" asegurará su participación en la Liga de Campeones de la próxima temporada cuando restarán cuatro fechas para el final del certamen."Hasta que eso no suceda no responderé sobre el tema. Ojalá que mañana luego del partido pueda ser un poco más amplio en mi respuesta", finalizó el "Cholo" en declaraciones que consignó la agencia de noticias DPA.El Atlético de Madrid tendrá disponibles este domingo a sus tres campeones del mundo con el seleccionado argentino, Nahuel Molina, Rodrigo De Paul y Angel Correa, y no contará con uno de sus pilares, el arquero esloveno Jan Oblak, ni con el goleador neerlandés Memphis Depay, ambos lesionados.