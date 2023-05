También es investigado en esta misma causa por otros tres hechos de abuso denunciados por la locutora Marcela Viviana Aguirre / Foto: Archivo.

El actor Fabián Gianola fue sobreseído en la causa por abuso sexual contra la actriz Fernanda Silvia Meneses, informó la titular de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), Mariela Labozzetta.La medida fue adoptada por la jueza de instrucción en lo Criminal y Correccional 49, Ángeles Gómez Maiorano, pese a que el 28 de febrero pasadode los que resultó víctima Meneses.Según el fallo al que accedió Télam, se investigó al acusado poren circunstancias laborales: haber abusado sexualmente de ella mediante acceso carnal, a fines de 2011; tocamientos de índole sexual sin su consentimiento, en 2016 y en junio de 2017 y abuso sexual, en agosto de 2017.En la resolución, la jueza se limitó a resolver los hechos descriptos como I (haber abusado sexualmente de ella mediante acceso carnal) y IV (abuso sexual) denunciados por Meneses, cuya instrucción se delegó en la Unidad Especializada en Violencia Contra las Mujeres (UFEM), y señaló que el actor ya había sido sobreseído del resto."La representante del Ministerio Público Fiscal consideró que existían elementos suficientes para dictar el procesamiento de Fabián Javier Gianola", recordó la magistrada.Sin embargo, la jueza entendió que, en torno a los hechos I y IV atribuidos a Gianola, "los elementos que conforman la plataforma fáctica de la presente, resultanque constituyen las maniobras objeto de análisis, no advirtiéndose elementos de cargo que permitan agravar la situación procesal de Fabián Javier Gianola".Además, señaló que, que las pericias no fueron concluyentes en cuanto a que haya sufrido un abuso y que no se pudieron reunir otros elementos de prueba."En atención a las conclusiones obtenidas mediante el peritaje realizado (...) se advierte que las desavenencias suscitadas de Meneses para con Gianola tuvieron su génesis en discrepancias laborales; circunstancias que distan ampliamente de la ocurrencia de un hecho de abuso sexual", remarcó la jueza.Por todos esos motivos, la magistrada dispuso el sobreseimiento de Gianola, que, en 2019, ya que ambos expedientes se acumularon.