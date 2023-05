Trabajadores del subte anunciaron para el lunes medidas en las seis líneas

Foto: Eliana Obregón.

Cómo será la protesta

El reclamo

Foto: Camila Godoy.

Integrantes de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y el Premetro (AGTSyP) anunciaron la realización de un cronograma de medidas de fuerza que el lunes afectará el funcionamiento de las seis líneas de este servicio de transporte en reclamo a la reducción de la jornada laboral y repudiar los descuentos salariales por días de paro aplicados por la empresa Emova, concesionaria del servicio, indicaron fuentes sindicales."La empresa Metrovías-Emova, a la que emplazamos hasta hoy viernes para que devuelva la totalidad de los salarios ilegalmente descontados a cientos de trabajadores, finalmente no lo ha hecho. Lamentablemente la concesionaria ha decidido mantenerse en su postura extorsiva y delictiva y no realizó la devolución de los días robados de nuestros sueldos, por lo cual nos vemos obligados a realizar medidas de fuerza, se señaló en un comunicado.En consecuencia, el servicio será interrumpido el lunes en función del siguiente esquema: en la línea C, de 5.30 a 9; en línea A: 9 a 12; en la línea D: 12 a 15; en la Línea H: 15 a 18; en la Línea E y Premetro: 18 a 21; y en la Línea B: 21 a 24Desde el gremio se indicó además que la conducta de la empresa "fue denunciada ante la Subsecretaría de Trabajo de la Ciudad".El anuncio de este cronograma de medidas de fuerza se da en el contexto de un conflicto que el gremio sostiene con Emova por el reclamo de una reducción en la jornada laboral para reducir el impacto de la exposición de los trabajadores al asbesto, material que es perjudicial para la salud."Dejamos claro una vez más que continuaremos nuestro plan de lucha exigiendo la desabestización integral del subte, el cambio de las flotas contaminadas y la reducción de la jornada, para lo cual invitamos a los usuarios y vecinos de la red a sumarse a nuestra exigencia en defensa de la salud de todos", indicaron.Por su parte, desde la empresa se informó que "la Dirección General de Protección del Trabajo, Dependiente de la Subsecretaría de Trabajo, Industria y Comercio de la CABA, confirmó que “de acuerdo a las medidas realizadas las condiciones son adecuadas para el desarrollo de la actividad.”"La autoridad dependiente de la Subsecretaría de Trabajo, Industria y Comercio de CABA, respaldó lo afirmado por Emova en instancias anteriores y detalló todas las iniciativas efectuadas por la compañía en los últimos años, validando que de acuerdo con los muestreos efectuados y el trabajo realizado hasta la fecha, los niveles de Concentración Máxima Permisible (CMP) de Fibras (de asbesto) no superan los límites establecidos en la normativa vigente".A su vez, desde la empresa se reafirmó que en 2018 se creó la Comisión de Asbesto, una mesa interdisciplinaria integrada "tanto por las autoridades pertinentes como por las entidades gremiales, donde se consensuan las acciones que se ejecutan en pos del cuidado de los trabajadores"."Emova lamenta la posición intransigente del gremio y ratifica que el ámbito del Subte cumple con las condiciones exigidas por las normas que regulan la seguridad en el trabajo en base a estándares científicos y técnicos", remarcaron desde la concesionaria.