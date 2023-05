Profesionales del Garrahan paran sábado y domingo en rechazo de descuentos

En el Hospital Garrahan es atendido el 40% de los pacientes con cáncer infantil, pero "no se reconocen tareas riesgosas o insalubres" / Foto: Prensa.

El personal agrupado en la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan (APyT), que lidera Norma Lezana, paralizará las tareas este sábado y el domingo entre las 7 y las 9 en demanda de 12 horas de descanso por otras tantas trabajadas en el sector de enfermería franquero, y exigió "el no descuento de los feriados pagos percibidos".Un documento del gremio señaló que las protestas de este fin de semana serán continuidad del paro iniciado en el sector el sábado 6 de este mes en reclamo de esas demandas,El gremio exigió ser escuchado por "los integrantes del Consejo de Administración del Garrahan y los Gobiernos nacional y de la ciudad de Buenos Aires", y"No puede haber pérdida de derechos o rebajas salariales respecto de la discusión de un convenio colectivo de trabajo para los trabajadores del nosocomio y para quienes están enmarcados en el Servicio de Atención Médica Integral para la Comunidad (Samic)", señaló la organización gremial a través de un comunicado.Lezana enfatizó que los profesionales también demandan "un, porque el personal produce conocimiento y ya presentó más de 200 trabajos científicos en un año, que no fueron tenidos en cuenta"."De esa forma, continúa la sangría de profesionales jóvenes, que dejan el hospital porque el 'modelo Garrahan' de elevada complejidad no puede sostenerse con jornadas extendidas, alta demanda y poco reconocimiento salarial y profesional. Allí es atendido, pero no se reconocen tareas riesgosas o insalubres ni el desgaste profesional. La carga laboral está documentada", puntualizó.Lezana sostuvo además que "y, los aumentos, solo cubren la inflación desmedida, a lo que se suma el trabajo de sábados, domingos y feriados, que no es igual que hacerlo los días de semana"."Ello implica un desgaste anímico extra para los trabajadores, y mucho más para el sector de enfermería y el personal que cubre esos turnos a contramano de los encuentros con la familia y amigos, que amortiguan el estrés y el desgaste profesional", subrayó la dirigente.