Kicillof sobre la gestión anterior: "Se usó el dinero para promover la fuga y especulación"

Hemos dejado atrás las promesas y nos pusimos a trabajar para cumplir los derechos de los vecinos y las vecinas de Tordillo.



Entregamos 28 nuevas viviendas y construiremos otras 56 más para seguir garantizando el #DerechoAlHogar. pic.twitter.com/y0phpoRF4m — Axel Kicillof (@Kicillofok) May 12, 2023

El gobernador bonaerense Axel Kicillof entregó este viernes viviendas en la localidad de Tordillo y afirmó que durante la gestión anterior "no hubo un problema de recursos sino de prioridades: a pesar del endeudamiento no se utilizó el dinero para hacer viviendas sino para promover la fugar y la especulación", según consignaron fuentes oficiales.Kicillofy suscribió unen el distrito, en un acto que compartió con la vicegobernadora Verónica Magario; el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, Santiago Maggiotti; su par bonaerense de Hábitat y Desarrollo Urbano, Agustín Simone; el intendente local, Alfredo Farías; y el presidente del Autoridad del Agua (ADA), Héctor Olivera."Después de un periodo de cuatro años en el que no se habían construido viviendas en el municipio, nos pusimos a trabajar para cumplir los derechos de los vecinos y las vecinas de Tordillo", precisó.había sido presentado durante la gestión anterior pero, por lo que las obras recién comenzaron en julio de 2021."Aquí no hubo un problema de recursos sino de prioridades: a pesar del endeudamiento, no se utilizó el dinero para hacer viviendas sino para promover la fuga y la especulación", sostuvo el Gobernador.Destacó que "hemos dejado atrás el ajuste para seguir avanzando y cumpliendo derechos: con un Estado presente, vamos a terminar con el déficit habitacional en el distrito".El desarrollo de las 28 viviendas fue llevado a cabo bajo lay contó con unaen tanto que en la manzana lindante hay en ejecución 56 soluciones habitacionales más."Estamos orgullosos del trabajo que se ha hecho en tiempo récord para construir estas casas que cuentan con la calidad que se merecen todos los y las bonaerenses", expresó elA estas obras, se le suma un proyecto que se lleva adelante en conjunto con Nación para la construcción de otras 30 viviendas, en tanto que, durante la jornada, se firmó un acta acuerdo para la puesta en marcha de otras 56."En la Argentina no siempre se construyen viviendas, depende del lugar y la preponderancia que cada Gobierno le da a invertir los recursos para solucionar los problemas y mejorar la vida a la gente", resaltó Maggiotti."Nosotros creemos en un Estado presente que todos los días trabaja para que los argentinos y las argentinas puedan cumplir sus sueños", agregó.