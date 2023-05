EEUU fracasa en volcar la crisis migratoria sobre México

Foto: Xinhua (archivo)

En vísperas de que el régimen migratorio impuesto por Donald Trump en 2020 fuera remplazado por otro igualmente duro abundaron en los medios internacionales las imágenes de decenas de miles de migrantes latinoamericanos tratando de cruzar la frontera mexicano-estadounidense y las de miles de guardias nacionales texanos amurallando la zona limítrofe. Con distintos métodos demócratas y republicanos buscaron echando sobre las espaldas de México la responsabilidad por su incapacidad para establecer un régimen migratorio humano, eficaz y confiable. Ambos lo hacen con intención electoralista. Algunos, incluso, provocan actos violentos, para culpar al gobierno azteca por las muertes que puedan producirse. Sin embargo, como diría el Chavo, “no contaban con la astucia” del presidente López Obrador. Este partido ya no se juega en cancha mexicana.En la medianoche del jueves, tras el fin de la emergencia sanitaria por la Covid-19, EE.UU. dejó de aplicar el Título 42 de la Ley de Procedimientos Federales, que permitía expulsar en caliente a migrantes indocumentados sin darles la posibilidad de pedir asilo, pero instauró otras restricciones y comenzó a deportar mediante el Título 8 de la misma ley.Durante sus casi tres años de vigencia la aplicación del Título 42 llevó a la expulsión sin proceso legal de más de 2,6 millones de migrantes de Estados Unidos. En tanto, al restaurarse la vigencia del Título 8, los inmigrantes que ignoren las normas podrán ser deportados rápidamente a México o a su país de origen, inhabilitados durante cinco años y procesados por el delito de entrada ilegal. O sea que, si bien en el momento de la detención se toman más recaudos legales que antes, las consecuencias son más drásticas. Antes se violaban los derechos humanos de los inmigrantes expulsándolos sin proceso legal. Ahora se los convierte en delincuentes.Con la vieja normativa nuevamente en vigor, este viernes por la mañana el subsecretario estadounidense de Seguridad Nacional, Blas Núñez-Neto, advirtió que todas aquellas personas que crucen la frontera sin un estatus migratorio regular serán expulsadas del país de forma rápida y puede que se les prohíba la entrada a Estados Unidos durante cinco años. Sin pérdida de tiempo México anunció entonces en la misma mañana que no permitirá el regreso a su territorio de más de mil migrantes no mexicanos al día.La ambivalencia del gobierno demócrata y las provocaciones de los republicanos han convertido la transición entre distintos regímenes migratorios en una crisis política nacional e internacional. Habitualmente la migración no es un tema importante en las agendas electorales, pero, si la Casa Blanca no atina a desactivar la bomba, la campaña electoral de 2024 puede estar signada por las más absurdas discusiones sobre el ingreso de extranjeros al territorio estadounidense.Tanto Estados Unidos como México dijeron este viernes que tras la implantación del nuevo/viejo régimen legal no han detectado un incremento sustancial de los cruces de migrantes a través de la frontera común. Por la parte mexicana, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, afirmó que el flujo de personas hacia la frontera ha descendido tras el récord alcanzado en los días inmediatamente anteriores al fin de la vigencia del Título 42. El canciller añadió que en las primeras horas del día no había habido confrontaciones ni violencia en la frontera con Estados Unidos.Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que su gobierno decidió por sí mismo reforzar la frontera sur mexicana con el envío de más elementos de la Guardia Nacional, para atender el flujo migratorio sin precedentes en la región y evitar que aumenten los conflictos en el confín con Estados Unidos, situación a la que apuestan –advirtió— algunos políticos de ese país. Durante la mañanera (la conferencia de prensa que el mandatario mexicano da todos los días a las 6 hs.), el jefe del ejecutivo mexicano negó que la decisión de reforzar la frontera sur se haya tomado por un acuerdo con el mandatario estadunidense en la conversación telefónica que ambos tuvieron el martes pasado. AMLO reafirmó en la ocasión que la decisión se tomó por voluntad propia.“Nosotros tomamos la decisión, dijo el mandatario. Decidimos que se esté pendiente para evitar provocaciones; porque eso sí le dije al presidente Biden, que hay políticos oportunistas en su país que quisieran que se produjera un conflicto en la frontera”. Y es que, remarcó, he estado “fildeando” (mapeando) a legisladores y gobernadores de aquel país que están utilizando la migración como “politiquería”. Así, señaló a los mandatarios de Florida, Ron de Santis; y de Texas, Greg Abbott.Por ello, dijo el presidente mexicano, “estamos ayudando en el sureste, para que se proteja a los migrantes, hemos estado recibiendo información de que hay muchos polleros, más que de costumbre, muchos traficantes de personas, que están ofreciendo llevar por ocho, diez mil dólares a migrantes a la frontera norte, hablando que a partir de hoy –con el fin del Título 42— ya pueden entrar libremente y es una mentira, es una manipulación”, agregó.“Estamos en el sureste informando, prosiguió, ayer se hizo, se va a seguir insistiendo en que hay vías legales para ingresar a Estados Unidos, 300 mil visas para Cuba, Venezuela, Haití, Nicaragua; 100 mil para Centroamérica. Todo esto lo hemos gestionado con el gobierno de Estados Unidos y es la primera vez que la Casa Blanca, en especial por la decisión y voluntad del presidente Biden, ordena que se entreguen estas visas“, señaló.El líder mexicano aseguró que reiteró a su par estadunidense la necesidad de seguir atendiendo las causas de la migración, por lo que le insistió en el otorgamiento de apoyos directos para las poblaciones de países de América Latina y el Caribe. En ese sentido, refirió que Biden se comprometió a aumentar los recursos que su país destina para el apoyo a las naciones expulsoras de migrantes.Que Biden pueda cumplir su promesa de ayudar efectivamente a los países de América Central y del norte de América del Sur a desarrollarse de tal modo que la emigración deje de ser la única opción para conseguir trabajo y mejorar el nivel de vida es dudoso. EE.UU. tiene demasiados problemas internos, como para preocuparse en auxiliar a otros países. Por otra parte, cuando en el pasado ha ayudado al desarrollo de los países latinoamericanos, el consecuente endeudamiento de nuestras naciones y las remesas de ganancias e intereses han agudizado las desigualdades y el empobrecimiento relativo de la región.López Obrador tiene una visión humanista de las migraciones. Viene luchando contra el tráfico y la trata de personas, buscando proteger a los migrantes que atraviesan México hacia el norte. Por otra parte, el presidente mexicano ha demostrado sobradamente su inteligencia y astucia. Sabe que esta crisis migratoria es parte del show que montan los políticos norteamericanos para ganar puntos en vistas a las elecciones del año que viene y toma la iniciativa. Al mandar la Guardia Nacional a la frontera con Guatemala y Belice con orden de no reprimir, disminuye el riesgo de que esos contingentes atraviesen el país y se amontonen en la frontera norte. Así confronta a los norteamericanos con su falta de política para los inmigrantes que ya han entrado al país. Se acabaron las excusas; ya no pueden acusar a México por sus propias incapacidades y picardías. La crisis migratoria es un problema interno de Estados Unidos y a ellos cabe resolverla.