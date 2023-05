El BCRA finalizó con compras por US$101 millones y en la semana dejó un saldo positivo

El rojo de la autoridad monetaria de mayo se reduce a US$ 151 millones de ventas.

El Banco Central (BCRA) confirmó que cerró este viernes con un saldo positivo de US$101 millones, la compra más importante de los últimos 15 días, con lo que a lo largo de la semana adquirió unos US$123 millones en el, y de esta manera lleva seis jornadas consecutivas con saldo positivo.Así lo precisó la entidad a través de un comunicado de prensa en el que detalló que por"se registraron oy el acumulado en esta tercera etapa llega a US$ 2.476 millones".En los días previos, la autoridad monetaria adquirió US$2 millones el viernes pasado, US$7 millones en la rueda del lunes, 3 millones de dólares en la del martes, 1 millón en la jornada del miércoles y 11 millones en la de ayer.en el año que el organismo monetario: la primera vez fue el 13 de enero, donde sumó 200 millones de dólares; el 13 de abril adquirió 333 millones de dólares; el 21 de abril se hizo con US$290 millones; y el 24 de abril dejó un saldo positivo de US$ 105 millones.Los resultados de hoy se dan tras la puesta en marcha de una nueva edición del(PIE), con un tipo de cambio diferencial temporal de $ 300 por dólar para el complejo sojero y economías regionales.En este escenario,de la autoridad monetaria de mayo"Es la compra más elevada desde la registrada el 24 de abril pasado", detalló Gustavo Quintana, analista de PR Corredores de Cambio.Además, precisó que en la jornada de hoy eltotalizando en la semana ingresos por US$ 445 millones.Fuentes oficiales reafirmaron y rechazaron versiones sobre la operatoria de la jornada al señalar que las compras de hoy se dieron producto de que "se va normalizando el mercado después de la demanda extra de principio de mes por el dólar ahorro y el pago de energía".La respuesta salió al cruce de fuentes del mercado que habían indicado que el saldo positivo se debió a una readecuación en los sistemas de las entidades financieras a la Comunicación A7766 del BCRA, "donde las SIRA para las excepciones deben también especificar 0 días para poder realizar el pago" y otras declaraciones juradas relacionadas al grupo controlante sean personas físicas o jurídicas.Al respecto, desdeseñalaron que, con el retraso en la puesta a punto de nuevas declaraciones juradas por parte de los bancos, muchos pagos no pudieron ser realizados y "la entidad monetaria aprovechó esta situación pudiendo quedarse con 101 millones de dólares, finalizando la semana con un saldo positivo".En lo referido alel dólar minorista cerró hoy a $240,07 promedio, con un incremento de 65 centavos respecto al último registro, y así marcó un avance semanal de $4,09, equivalente a una suba de 1,73%.Por su parte, el denominadocerró con un retroceso de un peso, a $474 por unidad, con lo que en los últimos cinco días avanzó seis pesos.En tanto, en el, el(CCL) avanzó 3,3%, a $469,15; mientras que elcedió 0,3%, a $434,31.En ella divisa estadounidense finalizó con un incremento de 20 centavos respecto al cierre previo, en un promedio de $229,05, mientras que en la semana mostró un incremento acumulado de $2,95 (+1,30%).Así, el-contemplado en el impuesto PAÍS-, marcó un promedio de $312,09 por unidad, y con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de 35% sobre la compra de divisas, a $396,11.En tanto, el-y que cuenta con una alícuota de 45%- se ubicó en $420,12, mientras que para compras superiores a 300 dólares -y que posee un impuesto adicional de 25%-, se ubicó en $480,14.El volumen operado en elfue superior a US$359 millones, en else registraron negocios por US$6 millones y en el mercado depor US$828 millones.