Canciones populares y spots electorales, un maridaje clásico cada año de votaciones

Martín Tetaz, Patricia Cubría y Maciel Balduzzi son algunos de los incorporaron música en sus spots de campaña / Foto: capturas de video.

Desde Mau y Ricky, Shakira y BZRP, pasando por Cristian Castro y llegando hasta Queen: en un nuevo año electoral aflora la creatividad de candidatos y candidatas y surgen todo tipo de propuestas al ritmo de melodías conocidas que se vuelven rápidamente virales en redes sociales.540 millones de vistas en Youtube, reversiones en medios, una participación estelar en un programa central en la ciudad de Nueva York: el éxito de Shakira y BZRP es contundente y por eso hay más de un candidato o candidata que eligieron este tema para intentar alcanzar el éxito en las urnas en este 2023.Una de ellos es, que abrazó el tema y lo adoptó en la reversión “Marolo es como tú” para atraer votantes de su provincia. La candidata competirá por la intendencia de Sáenz Peña, en el departamento comandante Fernández, con más de 102.000 habitantes.Marolo es como tu....Todos vamos a votar por maroloPara que sea tu IntendentaPor qué ella tiene capacidadY toda la experienciaY por Sáenz peña lucharáNuevos proyectos viene gestandoPara tener fuentes de trabajoEn Sáenz peña a marolo la necesitamosY a la intendencia llegará por qué marolo es como tu.....Humilde como tú....Para tener más obras gestionaráPor qué marolo es como tu....Esta no es la primera vez que la chaqueña apuesta a los jingles: en 2017 Marolo, que es de profesión instrumentadora quirúrgica, eligió el pegadizo tema de la empresa multinacional Marolio, fácilmente vinculable con su apellido.“Marolo le da esperanza a tu vida”, dice la canción, en vez del clásico “Marolio le da sabor a tu vida”. Y luego continua: “Contra la corrupción, la falta de empleo. Por más seguridad, con ella luchemos”. El spot llegó incluso a oídos de Víctor Fara, dueño de Marolio, que se divirtió con el spot y lo elogió. "Algo de razón tiene el spot de la política Marolo, porque luchamos para que haya menos pobreza" dijo Fara en su momento.El hitazo de la colombiana y el argentino en dupla también fue elegido por. “La canción surgió en una juntada de trabajo, empezamos a tirar ideas y en menos de una hora estaba listo el jingle”, dijo el candidato. La decisión fue ir con todo: hacer sonar el tema con altoparlantes y llamar la atención de los vecinos con las rimas.Clara-mente, tiene ideas nuevasMaciel es como túuuu uhh uhhhY en el tramo donde se pone más creativo, señala: “Esto es para que te clarifiques, ya no te calles, ya no supliques. Yo contigo y toda la gente, vamos al frente, pisamos fuerte. Entendí que solo juntos es como se llega, sigamos mirando pa delante con más fuerza.”La creatividad también llegó a la provincia de, reversionó un tema de los temas más conocidos de los hermanos Mau y Ricky ft. Camilo y Manuel Turizo, “Desconocidos.” (más famoso por el tramo: vamo´a pasar un buen rato / si quieres después nos enamoramooo’).En una entrevista con un medio local, la candidata, que además protagoniza la coreografía del tema en el video, dijo que “vivimos momentos de incertidumbre y por eso queremos difundir alegría” y contó que sus hijos fueron responsables de crear la letra para que tuviera el impacto que buscaban. “Fue una combinación de baile y actitud”, dijo.Quiero una concejalComprometidaQue cuide el medioambienteQue cuide el trabajo de la genteLa lista continúa, la creatividad no tiene límites y los elegidos no son sólo temas en español: un clásico como Queen nunca puede fallar y por eso el, cantito mega pegadizo que se volvió viral rápidamente en redes.Tetaz aún no definió su candidatura en la Provincia de Buenos Aires, pero seguramente la anunciará en un streaming que hará el próximo 24 de mayo y en el que hablará “Martín Tetaz Virtual (MTV)”, como presentó a su personaje del spot de campaña. En “Ahí viene Martín Tetaz”, al son de la melodía de Queen, apuntó contra el peronismo, y dijo saber cómo solucionar la inflación y los cortes de luz, entre otras cuestiones.Y como si esto fuera poco, el humorista y candidato a Jefe de Gobierno Porteño por el FdT,, cuando trabajaban juntos en el programa de Roberto Navarro. Incluso Rosemblat le comentó la publicación del spot de campaña a Tetaz y le dijo: “Imagínate el día que vos tengas una idea que valga la pena ser copiada…”.Ya probaste con Prat GayLa inversión nunca llegóLo rajaste a MelconianRenunció Martín Lousteau.Lopetegui, Lopetegui veníUna cosa yo te quiero decirTengo alguien, que te puede servirTodo piola con el FMILlamalo a Martín TetazLlamalo a Martín TetazPor último, y aunque todavía pueden seguir saliendo jingles en este año electoral,y esposa del dirigente Emilio Pérsico. En el video se ve a la candidata bailando junto a vecinos del partido que hacen gestos de llanto, y le pega directamente y sin anestesia a Fernando Espinoza.Llora EspinozaPorque la colo ya está aquíLlora EspinozaCubría intendenta, se ve venir