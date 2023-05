Los cuidados: trabajo y derechos en la agenda internacional

La vida de cada persona se encuentra atravesada por los cuidados: desde el nacimiento hasta el final de la vida necesitamos cuidados, brindamos cuidados y nos cuidamos. Es un acto individual, familiar, comunitario y planetario: el cuidado abarca las actividades cotidianas que incluyen elementos indispensables que permiten satisfacer necesidades básicas pero también las precondiciones para su realización. Este tipo de tareas, que insumen tiempo, capacidades, recursos e infraestructura han sido históricamente delegados a las mujeres y han permanecido ocultos.Cuando se cuida se brindan elementos físicos y afectivos que posibilitan la vida de cada persona (alimentos, higiene, abrigo) que se complementa con la gestión de todo aquello que demanda el cuidado, como la compra de alimentos, la limpieza, los traslados a escuelas, separación de residuos.La Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (2021) muestra que las mujeres en Argentina destinan 5:59 horas por día al trabajo no remunerado mientras que los varones solamente destinan 2:45 horas. En las familias solamente cumplen sus obligaciones las mujeres y los varones lo eluden, ya que las leyes civiles como los Pactos y Tratados Internacionales obligan a ambos progenitores al cuidado de sus hijos en igualdad de condiciones, lo que se extiende también en relación a sus propios padre y madre. Los efectos de la injusta división sexual del trabajo y del cuidado afectan mayoritariamente a las mujeres, entre ellas a las más jóvenes, pero también opera sobre un orden social que no ha considerado al cuidado en el centro de sus obligaciones.En efecto, es responsabilidad del Estado garantizar el bienestar de las personas, como también debe establecer regulaciones que obliguen al sector privado y los mercados, y considerar todo el trabajo que se realiza en el ámbito de las organizaciones sociales y comunitarias (OSC). Tener claridad respecto a estas relaciones de trabajo, fue gracias a las contribuciones de la academia feminista.Un segundo paso, una vez reconocido el carácter de trabajo (remunerado o no), fue establecer las obligaciones entre quienes se encuentran interpelados (Estado, familias, mercados y OSC). Para ello se realizó una revisión desde un enfoque de derechos humanos, que permitió identificar que en los Pactos y Tratados internacionales se encuentra establecidas obligaciones concretas a los Estados respecto al cuidado que regula y establece "el derecho a cuidar, a ser cuidado y al autocuidado" como parte de la normativa y el corpus de derechos humanos.Este reconocimiento fue integrado en la Agenda regional en el marco de los Consensos alcanzados en la Conferencia Regional de la Mujer de América Latina y el Caribe, particularmente en el más reciente que es el compromiso de Buenos Aires (2022) donde se reconoce por parte de los gobiernos de la región que el cuidado es un derecho humano. Sobre estos fundamentos, en enero de 2023, la Argentina elevó una solicitud de Opinión Consultiva a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a partir de una iniciativa conjunta entre Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades y la Secretaría de Derechos Humanos solicitando que profundice en relación al derecho a cuidar, a ser cuidado y al autocuidado. Significa que se le está pidiendo al Tribunal regional que establezca el alcance de las obligaciones positivas (de hacer) y negativas (de abstención) para los diversos agentes involucrados en el cuidado, definiendo contenidos mínimos y compromisos presupuestarios, monitoreo con indicadores de progreso, entre otros aspectos relevantes para lograr precisiones normativas sobre el derecho al cuidado.A 40 años de democracia, el cuidado se ha incluido como tema central de agenda internacional, lo cual implica una oportunidad única para acompañar este proceso y avanzar en reconocer, redistribuir y reducir los cuidados. Es responsabilidad de todes lograrlo.