Matías Kranevitter: "Soy el que más ganas tiene de volver"

El mediocampista, con grandes chances de concretar al fin su, algo que hasta el momento no pudo hacer por una lesión, confesó este viernes que es "el que más ganas tiene de volver a jugar", en la antesala del partido en Córdoba frente a Talleres por la Liga Profesional de Fútbol (LPF)., expresó el tucumano en diálogo con Télam, a 48 horas del partido que River jugará ante Talleres, el domingo desde las 21.30 por la fecha 16 de la LPF.Kranevitter, de 29 años, vistió por última vez la camiseta riverplatense (de manera oficial) en la final perdida con Barcelona por 3 a 0 el 20 de diciembre de 2015 en la Final del Mundial de Clubes que oponía en Japón, al campeón de Europa contra el de la Libertadores."Todo el apoyo que recibo es un plus para el día a día, realmente disfruto mucho estar acá en esta gran institución., ojalá me toque jugar", reiteró el tucumano.Kranevitter inició su carrera en River y emigró a Europa a principios de 2016 para jugar primero en el Atlético de Madrid, luego en el Sevilla y finalmente en el Zenit de Rusia, antes de pasar a los "Rayados" de Monterrey de México.El "Colo" fue uno de los primeros refuerzos de River en la era del DT Martín Demichelis, pero en su estreno en el amistoso ante los chilenos de Unión La Calera del 12 de diciembre pasado cuando apenas iban seis minutos, sufrió la fractura del tobillo luego de una dura falta de César Pérez.Esa lesión motivó una larga inactividad y posterior rehabilitación, y recién podría volver a jugar este domingo cuando integrará el banco de suplentes frente a Talleres, debido a la baja de Agustín Palavecino, expulsado ante Boca."Tengo toda la confianza con Martín, tuve la suerte de compartir plantel con el en la Selección y entrenar juntos. En lo físico me siento bien y seguramente iré agarrando ritmo de a poco, ya que no hace mucho que empecé a entrenar con el equipo", explicó el tucumano en la entrevista con Télam."Luego de haber estado tanto tiempo parado, cuesta volver y sobre todo ponerse a la par de los compañeros, hay que hacer un esfuerzo grande para estar a la altura", añadió el jugador, en alusión también a que River es el cómodo puntero del torneo doméstico con buena ventaja sobre sus perseguidores y figuras en un nivel muy alto., aclaró el "Colo".Kranevitter ya había tenido una lesión importante en 2014, al poco tiempo de la llegada de Marcelo Gallardo a la dirección técnica, cuando sufrió una fisura en el quinto metatarsiano que lo ausentó en la segunda parte del año incluyendo el partido ante Boca de la Copa Sudamericana.Por eso, utilizó la ironía para hablar de la operación a la que fue sometido:, comentó el tucumano.El mediocampista había comenzado el año con grandes chances de ser titular en el mediocampo junto al mendocino Enzo Pérez, pero esa lesión lo marginó y ahora deberá ganarse el puesto."Creo que es muy bueno ver a mis compañeros entrenar, eso siempre fue una motivación extra. Cuando toca estar afuera se piensa en un montón de cosas, pero cuando uno puede entrenar y competir se trabaja duro para poder estar el fin de semana", añadió Kranevitter.En la charla con el tucumano no se pasó por alto el Superclásico del domingo pasado que River ganó por 1-0 en el Monumental con un gol agónico del colombiano Miguel Borja, mediante un penal polémico otorgado por el árbitro neuquino Darío Herrera, de flojísimo desempeño al punto de que fue parado por el Colegio de Árbitros y no dirigirá esta fecha."Fue muy emocionante haber estado en la cancha (integró el banco de suplentes) después de tanto tiempo afuera del club. El Superclásico fue algo muy especial para mí", comentó.Y sobre las sensaciones confesó: "Afuera uno lo vive con la adrenalina a full, más como fue el partido, muy parejo y disputado, como son todos los Superclásicos", reiteró el "Colo" Kranevitter.Kranevitter se refirió por último a sus objetivos inmediatos en River."Creo que el objetivo es poder jugar, eso es lo primero, luego ponerme bien para poder tener continuidad. Eso será lo principal, después el día a día me irá danto lo demás", concluyó el tucumano.