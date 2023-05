Independiente quiere levantar cabeza ante Tigre

Zielinski: "No hay milagros en el fútbol"

El entrenador de Independiente, Ricardo Zielinski, avisó que "no hay milagros en el fútbol" y que todo es consecuencia del "trabajo" en relación al futuro de su equipo, que mañana recibirá a Tigre por la 16ta. fecha de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).



"No hay milagros en el fútbol, todo es consecuencia del trabajo. Hasta el último día que estemos acá vamos a buscar mejorar al equipo", afirmó el DT en la conferencia de prensa.



"Tenemos el equipo confirmado aunque tratamos de no darlo. Nosotros transitamos el camino día a día, que haya competencia en el equipo para que cada vez juguemos mejor, creo que se han notado mejorías", continuó.



"La idea es ir manteniendo el once, no podemos estar cambiando permanentemente. Tigre es un buen rival con muchas virtudes, nosotros vamos a salir a jugar bien y hacer un buen partido", analizó Zielinski.



Es que la idea del entrenador es mantener el esquema 4-4-2 que le trajo orden en defensa y le permitió sumar cinco puntos sobre 12 jugados desde su arribo al club como DT.