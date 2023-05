Subastan por USD 41 millones una obra cumbre de la carrera de Picasso

"Naturaleza muerta en la ventana", de Pablo Picasso / Foto: Prensa.

"The Gate", de David Hockney / Foto: Prensa.

"Les Flamants", de Henri Rousseau / Foto: Prensa.

"Black Iris VI", de Georgia OKeeffe / Foto: Prensa.

Una pintura del español Pablo Picasso (1881-1973) titulada "Nature morte à la fenêtre" (Naturaleza muerta en la ventana), un retrato a gran escala de 1932 de su musa dorada Marie-Thérèse Walter, se vendió por 41 millones de dólares en la casa Christie's, en una velada que recaudó en total 500 millones.Fue la, uno de los momentos más célebres de toda la carrera de Picasso, y que tuvo protagonismo en la velada vespertina de ventas realizada en Nueva York, dedicada a obras del siglo XX, que tradicionalmente tiene lugar en mayo.A sala llena, la subastara Christie's comenzó así el primero de los ocho días de ventas de arte de los siglos XX y XXI de obras maestras, que anoche incluyó "Les Flamants" del pintor francés Henri Rousseau (1844-1910), uno de los "abuelos del arte moderno", que obtuvo 43.535.000 de dólares.Las obras de Ed Ruscha, "Burning Gas Station" vendida por más de 22 millones de dólares, "Black Iris VI", de Georgia O'Keeffe (21 millones) y "The Gate", de David Hockney, que obtuvo 19.000.000, también fueron parte de la subasta que tuvo un 64 por ciento de compradores provenientes de Estados Unidos, un 8 % de Asia y un 28% de Europa, Medio Oriente y África, informaron de la subastadora en un comunicado.En el año del 50 aniversario de la muerte de Picasso, había generado expectativa la venta del óleo que data de 1932, un año crucial para el artista, en el que alcanzó un extraordinario pico de creatividad en sus pinturas, inspirado en las formas de Marie-Thérèse Walter, cuyo perfil clásico, curvas y cabello corto, dominaron todos los aspectos de su producción a principios de la década de 1930.La pintura "Nature morte à la fenêtre" permaneció en la colección personal del artista, oculta a la vista del público hasta la década de 1980, cuando pasó a manos privadas, hasta anoche que se vendió a un coleccionista cuya identidad no trascendió.Siempre entre los más vendidos, el nombre de Picasso ocupa el tercer puesto del ranking de las diez obras más caras de la historia, una lista que encabeza el "Salvator mundi" de Leonardo da Vinci, con US$ 450 millones de dólares, "Shot Sage Blue Marilyn" de Andy Warhol (US$ 195.000.000) y "Las mujeres de Argel" del pintor español, por el que pagaron 179 millones de dólares, en el año 2015.