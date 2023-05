San Lorenzo visita Banfield con la misión de seguir cerca de la punta

Foto: Raúl Ferrari

Probables formaciones

, en donde iniciará su quinto ciclo como DT Julio Falcioni, en uno de los partidos a jugarse en la continuidad de la fecha 16 de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).El encuentro se jugará en el estadio Florencio Sola, de Banfield, este sábado desde las 18, con televisación de ESPN Premium, arbitraje de Fernando Echenique y la presencia en el VAR de Jorge Baliño.La campaña de este San Lorenzo dees más que destacable, sin grandes figuras pero con un conocimiento claro de las posibilidades y del plantel con el que cuenta, el equipo es confiable y además obtiene buenos resultados.No obstante, hay un "blanco" y "negro" en este San Lorenzo. El "blanco" pasa por una defensa férrea y segura, que solo permitió cinco goles en 15 cotejos (uno cada cinco fechas) y los 1.040 minutos sin recibir un gol en contra jugando como local.San Lorenzo tiene el segundo récord de la valla invicta de local más extensa de la historia, superado únicamente por el Racing de 1917/18 (en el amateurismo) con 1.320 minutos con el arco en cero.La última vez que el equipo de Insua recibió un gol jugando en su estadio fue el 18 de septiembre de 2022, marcado a los 40 minutos por Emanuel Mammana en el triunfo de River 1-0.El "Negro" de San Lorenzo es la ofensiva. Tiene 15 tantos a favor y sus delanteros no marcan goles hace 11 partidos, quedando expuestos por esa ineficacia Andrés Vombergar y el paraguayo Adam Bareiro, quienes no marcan desde el 11 de marzo pasado ante Gimnasia.Las posibilidad de alcanzar a River hoy se observa como quimérica para San Lorenzo, que también juega Copa Sudamericana y esta bien posicionado para clasificar para la próxima instancia, pero lo válido para el "Ciclón" son los puntos obtenidos que lo ubican muy bien para llegar a la Copa Libertadores 2024.En Banfield, 24to. con 15 unidades, culminó la etapa decomo DT con apenas un triunfo (ante Central Córdoba) en las pasadas siete fechas, y se generó el llamado yFalcioni, que desde su última vez en el Sur dirigió en dos ocasiones a Independiente y a Colón, tendrá su quinta ciclo en el "Taladro". El primero entre 2003 y 2006, el segundo entre 2009 y 2010, donde consiguió su único título, el tercero entre 2016 y 2018 y el cuarto entre 2019 y 2020.El ex arquero de Vélez, Gimnasia y América de Cali dirigió a Banfield en 284 partidos, con 111 triunfos, 86 empates y 86 derrotas.Será un partido muy físico y con un desarrollo áspero, los equipos de Falcioni son ordenados y con la clara convicción de no dejar crecer al rival, presionando y aguardando la oportunidad de dañar de contra, mientras que San Lorenzo es voluntad y entrega total.Los antecedentes indican que en 108 cotejos, san Lorenzo logra una importante ventaja de 46 triunfos contra 31 y 31 empates.: Facundo Cambeses; Matías Romero, Emmanuel Olivera, Aaron Quirós y Pedro Souto; Eric Remedi, Alejandro Cabrera y Brahian Alemán; Juan Francisco Bisanz, Milton Giménez e Ignacio Rodríguez. DT: Julio César Falcioni.: Augusto Batalla; Rafael Pérez, Federico Gattoni y Gastón Hernández; Jalil Elías, Carlos Sánchez, Agustín Martegani y Malcom Braida; Andrés Vombergar, Adam Bareiro y Nahuel Barrios. DT: Rubén Darío Insua: Fernando Echenique.: Jorge Baliño.: Banfield: 18:: ESPN Premium.