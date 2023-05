Newell's buscará volver al triunfo ante el comprometido Arsenal

Foto: Sebastián Granata.

Probables Formaciones

, seriamente amenazado con el descenso, en uno de los cuatro partidos que le darán continuidad a la fecha 16 de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).El encuentro se jugará este sábado a partir de las 20.30 en el estadio Coloso Marcelo Bielsa, de Newell's, será arbitrado por Pablo Echavarría y televisado por la señal de cable ESPN Premium.Newell's tiene 20 puntos y arrastra una serie adversa de cinco partidos sin ganar, con dos derrotas y dos empates, mientras que Arsenal sumó 11 unidades, marcha anteúltimo y con serie riesgo de descenso a fin de año por su bajo promedio.En el equipo rosarino que dirige Gabriel Heinze no estarán el defensor colombiano Jherson Mosquera, suspendido, y en su lugar ingresará el uruguayo Armando Méndez, y tampoco estará su mejor jugador, el delantero Brian Aguirre, convocado al seleccionado Sub 20 de Argentina, quien será reemplazado por Jeremías Pérez Tica o Jonathan Menéndez.Además, el "Gringo" Heinze espera la recuperación del zaguero Facundo Mansilla, quien se repone de una lesión muscular, y podría volver al equipo en lugar de Guillermo Ortiz, mientras en el lateral izquierdo jugará Bruno Pittón o Ángelo Martino.Más allá de la irregularidad que muestra en el torneo doméstico, Newell's es el equipo argentino de mejor rendimiento en la Copa Sudamericana, en la que lidera el Grupo ELos rosarinos son favoritos ante Arsenal, que tras la derrota que sufrió en la fecha pasada ante Gimnasia y Esgrima La Plata se quedó sin DT, ya que fue despedido Carlos Ruiz, de manera que el equipo será dirigido en forma interina por Darío "Cafú" Espínola.El historial entre ambos es de 31 partidos y favorece a "Ñuls" con 10 triunfos contra 8 de Arsenal, más 13 empates.: Lucas Hoyos; Armando Méndez, Willter Ditta, Guillermo Ortiz o Facundo Mansilla y Bruno Pittón o Ángelo Martino; Iván Gómez, Juan Sforza y Cristian Ferreira o Marcos Portillo; Jeremías Pérez Tica o Jonathan Menéndez, Jorge Recalde y Ramiro Sordo. DT: Gabriel Heinze.: Alejandro Medina; Néstor Breitenbruch, Ignacio Gariglio. Joaquín Pombo y Adrián Spörle; Tiago Banega, Felipe Peña Biafore, Facundo Pons y Santiago Toloza; Lautaro Guzmán y Daniel Lucero. DT: Darío Espínola.: Pablo Echavarría.: Facundo Tello.: Newell's Old Boys.: 20:30.: ESPN Premium.