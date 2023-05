Para Mayans, "lo de la Corte es un golpe político"

Mayans: "No están respetando la Constitución, tal vez quieran presentarse a elecciones"

"Lo de la Corte es un golpe político. Perdían por 5 a 0 con el peronismo el domingo y sacaron esto para evitarlo. No están respetando la Constitución, tal vez quieran presentarse a elecciones" José Mayans

, consideró este viernes que la decisión de lade suspender las elecciones del domingo en Tucumán y San Juan implicay que la razón se esconde en las victorias que el peronismo iba a lograr en los comicios de esas provincias.. Perdían por 5 a 0 con el peronismo el domingo y sacaron esto para evitarlo. No están respetando la Constitución, tal vez quieran presentarse a elecciones", afirmó el senador en declaraciones a la radio on line FutuRock.Esta semana, la Corte Suprema suspendió las elecciones previstas para este domingo en San Juan y Tucumán, con sendas cautelares a recursos presentados por fuerzas de la oposición en ambas provincias, que señalaron que existe la posibilidad de que las candidaturas de Juan Manzur a vicegobernador de Tucumán y del actual mandatario Sergio Uñac a la reelección en San Juan no respeten la alternancia reglamentada en las Constituciones provinciales.Para Mayans, "alguien" les dijo a los ministros de la Corte que dejaran de "pisar el expediente y suspendieran las elecciones"."Son todos esquemas amañados,perjudican a las dos provincias", expresó en referencia a Tucumán y San Juan.El senador señaló con ironía que a la Corte "le vamos a terminar preguntando si el café con leche es con Chuker o no".“A cuatro días de las elecciones (nacionales), si a la Corte no le gusta el vestido que tiene Cristina, no va a poder ser candidata”, finalizó.