Soria dijo que la Corte es "totalmente unitaria" y habló de la necesidad de ampliarla

Martín Soria dijo que hay que ampliar la Corte Suprema. Foto: Leo Vaca.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, aseguró que la decisión de la Corte Suprema de Justicia de suspender las elecciones del domingo en Tucumán y San Juan demostró que es "totalmente unitaria" y; al ser el máximo poder de Justicia, no hay nadie por encima de ellos. Por ello es necesario ampliar el criterio y la cantidad de integrantes, hay mecanismos constitucionales para modificar la integración de la misma", afirmó Soria en declaraciones formuladas la mañana de este viernes a la radio AM990.Esta semana,previstas para este domingo en San Juan y Tucumán, con sendas cautelares a recursos presentados por fuerzas de la oposición en ambas provincias, que señalaron que existe la posibilidad de que las candidaturas del exjefe de Gabinete nacional Juan Manzur a vicegobernador de Tucumán y del actual mandatario Sergio Uñac a la reelección en San Juan no respeten la alternancia reglamentada en las Constituciones provinciales.en su contra que se desarrolla en la Cámara de Diputados, y mencionó que la decisión de suspender las elecciones en Tucumán y San Juan se anunció al mismo tiempo que declaraba el exadministrador del máximo tribunal Héctor Marchi en la Comisión de Juicio Político."A los cinco minutos (de que iniciara su testimonio), apareció en todos los medios la noticia de las cautelares que había enviado la Corte para suspender las elecciones", advirtió el funcionario.Asimismodel país y que cada provincia tenga un representante dentro del mismo."La oposición se siente cómplice de los jueces que viajaron a Lago Escondido, sienten que la justicia responde a ellos y al poder económico, ¿van a reconocer que con esta justicia no podemos seguir adelante?, se preguntó el ministro.