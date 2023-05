El ex primer ministro paquistaní Imran Khan quedó en libertad bajo fianza

La Corte Suprema estimó que el arresto de Khan fue ilegal y que todo el proceso debe ser revisado / Foto: AFP.



El ex primer ministro de Pakistán Imran Khan fue puesto en libertad bajo fianza este viernes, en una causa en la que se lo acusa de corrupción, tras una detención que suscitó protestas violentas por parte de sus simpatizantes y que fue declarada ilegal.



Khan había sido detenido en relación con un caso de corrupción al acudir a un alto tribunal de la capital Islamabad, pero el jueves la Corte Suprema estimó que su arresto había sido ilegal y que todo el proceso debía ser revisado.



"La Corte le ha concedido libertad bajo fianza a Imran Khan por un período de dos semanas, y ha ordenado a las autoridades que no lo detengan" durante ese lapso a propósito de este caso de presunta corrupción, indicó a la prensa Khawaja Harris, uno de sus abogados, recogió AFP. Sin embargo, el caso está lejos de quedar cerrado.



El ministro del Interior, Rana Sanaullah, prometió volver a ordenar la detención del expremier, atrapado actualmente en una serie de causas legales desde que perdió el poder en abril de 2022 en una moción de censura.



La detención de Khan desató protestas y enfrentamientos en diferentes ciudades del país / Foto: AFP.





Complot

Las elecciones generales están previstas hacia octubre, y la ex estrella del críquet, que sigue siendo muy popular en el país,El ex jefe de gobierno, de 70 años, afirmó también que un alto oficial estuvo implicado en un complot para asesinarlo el pasado noviembre, lo que no sentó bien en el Ejército, un actor político de primer orden en el país.La detención de Khan desató dos días de caos, en los que, incendiaron edificios y cortaron rutas.El gobierno desplegó al Ejército para hacer frente a las protestas, y al menos nueve personas murieron en los incidentes, según fuentes policiales y sanitarias.Cientos de agentes de policía resultaron heridos y, la mayoría en las provincias de Punjab y Jiber Pajtunjua, según las autoridades.