Zelenski se reunirá el sábado con el Papa y con autoridades italianas

Zelenski visitará el sábado al papa Francisco. Foto: AFP.

Desde el inicio de la guerra, el Papa y el mandatario hablaron por teléfono al menos dos veces

Presidente ucraniano, Volodimir Zelenski. Foto: AFP.

Francisco no ha ido a Kiev desde el inicio de la guerra, ya que busca poder hacer una visita que siga hacia Moscú

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, visitará el sábado al papa Francisco, en medio de las negociaciones reservadas del Vaticano para llegar a un cese del conflicto iniciado en febrero de 2022 tras la invasión militar rusa, y se reunirá también en Roma con autoridades italianas.Según confirmaron a Télam fuentes vaticanas,, luego de que esta semana el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, planteara que la misión para detener la guerra en Ucrania anunciada por el pontífice "seguirá adelante" y revelara que "hay novedades", pero que son de "carácter reservado".La reunión tendrá lugar en una sala pequeña del aula Paulo VI, donde el pontífice ya recibió a otros jefes de Estado como el cubano Raúl Castro y el venezolano Nicolás Maduro, añadieron las fuentes.Desde el inicio de la guerra,, según reveló Francisco en diálogo con periodistas. Zelenski ya visitó al Papa en 2020.Por el momento, en cambio, Francisco no dialogó con el presidente ruso, Vladimir Putin, aunque mostró su voluntad de contactarse con él y dejó entrever el rechazo del líder de Moscú a un encuentro. Este jueves, Francisco recibió para la visita tradicional de despedida al embajador ruso ante la Santa Sede, Alexander Avdeev.Semanas atrás,, en la primera bilateral de alto nivel entre los dos países desde el inicio de la invasión rusa.Francisco no ha ido a Kiev desde el inicio de la guerra, ya que busca poder hacer una visita que siga hacia Moscú, mientras que la premier italiana Giorgia Meloni visitó la capital ucraniana en febrero.Además de su primer cara a cara con el Papa desde el inicio de la guerra,Medios italianos afirmaban que la reunión con Mattarella será cerca del mediodía y que el encuentro con la primera ministra tendrá lugar por la tarde.Según dijeron a Télam fuentes italianas,y vicepresidente Antonio Tajani pero no por el otro "número dos" del Gobierno, el ministro de Infraestructura Matteo Salvini, de posiciones filorrusas.