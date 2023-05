"Cuando la economía se dolariza pierde su herramienta fundamental, la moneda"

Captura de TV.

"Hoy es un día muy importante" por la última soldadura del gasoducto Néstor Kirchner , subrayó el presidentedestacó que se trata de laDurante una entrevista radial el mandatario detalló que "las obras avanzan como estamos previendo" y señaló que desde el gobierno de Raúl Alfonsín "no se construía una obra tan importante", queFernández dijo que necesitay destacó que "a pesar de todos los impedimentos que tuvimos, el país está creciendo"."Yo sé lo que es una campaña presidencial, hay que dedicarle mucho tiempo, es un desgaste físico singular. Necesito dejarle al próximo presidente o presidenta un país más ordenado", dijo en diálogo con Radio 10 respecto de su decisión de no competir por la reelección.El Presidente afirmó que, a partir de los productos y servicios que demanda actualmente el mundo., sostuvo el mandatario.Fernández afirmó que "el objetivo del Gobierno es frenar de algún modo la inflación" y aseveró que el índice que se conocerá esta tarde "no es lo que queremos"."Tenemos una inflación muy difícil de manejar. Hubo una subida de precios por la corrida, después. Anoche (jueves) hablaba con Sergio (Massa) y le decía que tenemos que ponernos el objetivo definitivo para parar esto. Hay muchas causas, la especulación es una", dijo el Presidente.Fernández dijo que, pese a las "miradas diferentes" en algunos temas con el ministro de Economía,, "siempre" le estará"Tengo una relación de muchos años con Sergio. Trabajo bien con él, podemos tener miradas diferentes pero siempre le voy a estar agradecido que en un momento difícil ayudó y ayuda. Los problemas de la economía no son producto de Sergio", remarcó el mandatario.El Presidentey señaló que, por el contrario, con la gestión de Mauricio Macri, "había una decisión política de no construir hospitales"."Los que murieron, murieron atendidos. Por el resto de mi vida voy a estar agradecido a médicos, enfermeros y terapistas que pusieron el cuerpo", sostuvo el mandatario. Y subrayó queFernández cuestionó la, al plantear que,, y agregar que, "lo que pasa cuando uno pierde el manejo de la moneda, es que".En la entrevista radial, también salió al cruce de "quienes dicen que el trabajo es un costo y que hay que eliminar la educación pública porque es adoctrinamiento".El Presidente insistió en la necesidad de "tener un mecanismo de organización democrática" dentro del Frente de Todos para dirimir candidaturas y destacó que"Yo no creo que lo que desestabilice sea la democracia interna del espacio que gobierna. Respeto lo que dice Sergio (Massa) pero no lo comparto. No quiero que nos sentemos 4 ó 5 que dirigen a ver qué pedazo de la lista nos llevamos cada uno", dijo.Fernández afirmó que, defendió su forma de ejercer el poder durante su gestión de Gobierno, e insistió con que "el mejor mecanismo para preservar la unidad se llama PASO"."Tenemos que entender que todos hacemos falta. No se puede gobernar y ser candidato. Tengo que preservar la unidad del espacio; es lo que más me importa", sostuvo y agregó: "Yo no ando a los gritos, no llamo gente a las plazas, hago lo que tengo que hacer con mi forma de hacer".El Presidente afirmó que quiere "dejar un país en un círculo virtuoso para que se levante" y aseguró quede cara a las próximas elecciones generales."Estamos en un momento singular y no debemos perder la oportunidad, ni bajar los brazos, ni convencernos de que no hay futuro. Tenemos la gran oportunidad de no volver para atrás", dijo en el cierre de una extensa entrevista que brindó a Radio 10.