Kenzy hace del dolor, música; mientras Juicy Bae llega a Buenos Aires a presentar su disco

Kenzy, una de las voces emergentes del RKT nacional, transforma su dolor en música en “Nota de voz”, un rap crudo que relata sus vivencias del pasado para que otras personas puedan romper con el silencio por temor a ser juzgados.“Sé que muchas personas pasamos por lo mismo, y también sé que muchos nos quedamos callados por miedo o por vergüenza, y hoy les vengo a hablar de lo que nadie habla, de la realidad que vivimos muchos”, sostuvo.Tras compartir un adelanto hace meses, desde entonces Kenzy recibe mensajes a diario con historias de vida parecidas y mensajes de apoyo: “No dejemos que el dolor nos carcoma la cabeza, busquemos el progreso y descarguemos toda esta mierda en algo que nos llene y nos haga bien, cómo a mí la música”, añadió tras el estreno.La rapera sevillana Juicy Bae presentará el próximo domingo en Buenos Aires su nuevo álbum titulado "Antes de Conocerte (Parte I: Premonición)", disponible en las plataformas desde esta misma noche.Apadrinada por Duki, la artista colaboró con artistas locales como Nicki Nicole, La Joaqui y Taichu, y apuesta a consolidar el vínculo con la escena y el público argentino con su presentación en Niceto Club de Palermo.Su primer éxito fue grabado en su propio estudio casero y desde entonces ha publicado varios EPs, entre ellos "On my first shifts" (2018), "No more tearz 2 cry" (2019) y "La noche que me muera" (2020).El rapero Marconi Impara, uno de los artistas emergentes más destacados de la escena trap de Puerto Rico, estrenó su disco debut titulado “BOEEE” bajo el amparo del sello Rimas Music.El cantante y compositor boricua cierra una etapa clave de su recorrido, en la que se hizo conocido como Pingüino Por Siempre (PPS), para abrirse a nuevos horizontes musicales y ser más permeable, en alguna que otra canción del disco, a ritmos como el dembow y el reggaetón.Su primera producción discográfica cuenta con la colaboración de productores como Young Martino, Calleb Calloway, Julia Lewis, Sgull, Viejo Culprit, Urba & Rome, De la Cruz y Saox, además de voces invitadas de la talla de Rauw Alejandro, Zion & Lennox, Brray, Omar Courtz y Dei V.Luego de un paso por ciudades como Mar del Plata, Rosario y Córdoba, Saramalacara se presentará el 26 de mayo en el Teatro Ópera de La Plata, en el marco del “Misa Tour” que centra el repertorio en las canciones de su EP “eclips3” y otros infaltables singles como “Water” y “Guchi Polo”.En esta segunda parte de la gira que también la llevará a ciudades como San Luis y Mendoza, la artista oriunda de Mataderos que forma parte de la RipGang (el colectivo artístico liderado por Dillom) sellará un primer paso por México y una tercera visita a España.Con la producción en conjunto de Evar y Dayvan, su último EP es un viaje de seis canciones por una sonoridad pop/electrónica, con beats bailables y estribillos pegadizos que amplían el espectro de su búsqueda creativa.