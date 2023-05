Piden que declaren culpable de homicidio a joven que atropelló a otro tras una fiesta electrónica

Foto: Familia de la víctima.

El hermano de Facundo Castillo, quien murió atropellado a la salida de una fiesta electrónica en la ciudad rionegrina de Cipolletti en diciembre del 2021 y por cuyo crimen está siendo juzgado otro joven en un juicio por jurados, aseguró que no busca "venganza sino Justicia" por su hermano y reclamó que el acusado sea declarado culpable del homicidio.Se trata de Emiliano Castillo, quien, quienes también estuvieron a punto de ser atropellados el 19 de diciembre del 2021 en la puerta del predio “Finca La Nonnina”, en inmediaciones de la calle Julio Dante Salto y la ruta 22 de Cipolletti, donde se desarrollaba una fiesta electrónica., señaló el hombre al término de la cuarta jornada del juicio que se realiza en los Tribunales de Cipolletti.Gutiérrez llegó al debate en calidad de detenido, acusado de "homicidio simple y tentativa de homicidio en cinco casos", y tiene al abogado Fernando Burlando como asesor en su defensa técnica.El hecho que se le imputa ocurrió el 19 de diciembre del 2021 cuando Castillo y sus amigos se retiraban de la "Finca La Nonnina" y se dirigían hacia una camioneta tipo Traffic en la que planeaban regresar a sus hogares.Según la acusación fiscal, en ese momento, también se retiraba Gutiérrez a bordo de su camioneta BMW junto a seis amigos y, para evitar una larga fila de autos que se hallaban sobre la calle Salto, avanzó por el carril contrario a contramano y golpeó a una joven que pertenecía al grupo de amigos de Castillo.En ese contexto,Sin embargo, según la acusación, el acusado volvió a subirse a su camioneta BMW, se dirigió hasta la ruta 22, dio una vuelta en "U" y regresó a toda velocidad hacia el grupo donde se hallaba Castillo, con "intención de matar a las personas que allí se encontraban".Uno de los jóvenes empujó a cinco integrantes del grupo pudiendo desviarlos de la trayectoria de la BMW pero Castillo, quien se encontraba de espaldas al vehículo, no pudo advertirlo y fue atropellado, lo que le provocó la muerte horas después en el Hospital de Cipolletti., dijeron las fuentes.“Esa noche los padres del imputado probablemente pudieron encontrarse con su hijo. Los padres de Facundo nunca más pudieron volver a verlo”, expresó el fiscal en su acusación para reforzar la hipótesis del homicidio.En tanto,Durante la jornada de este jueves en el juicio declaró el perito de parte Aldo Capitán, quien expuso que el impacto que derivó en la muerte de la víctima fue "producto de una maniobra de retroceso", lo que fue cuestionado por el representante del Ministerio Público Fiscal y por la querella.“Nuestra familia no busca venganza, buscamos justicia por nuestro hermano”, aseguró Emiliano Castillo, quien agregó: “Buscamos que se acuse por homicidio, el acusado utilizó su auto como un arma y fueron alrededor de 15 chicos que se salvaron ese día porque el acusado arremetió contra ellos sin importarle nada”., manifestó el hermano de Facundo.El juicio continuará este viernes y se espera que la semana próxima se realicen los alegatos de clausura, tras los cuales el jurado pasará a deliberar.