San Juan votará en una jornada histórica e inédita, intendentes, concejales y diputados

Se elegirá a 19 intendentes, ediles de 19 concejos deliberantes, 16 diputados proporcionales y 19 diputados departamentales de entre 6.347 candidatos que se presentaron en los departamentos y con tres sistemas diferentes

En total serán 603.276 los ciudadanos y ciudadanas habilitados para votar en 1.795 mesas distribuidas en 234 escuelas

Sergio Uñac / Foto: archivo.

Uñac y Gioja / Foto: Rubén Paratore.

Los sanjuaninos concurrirán este domingo a votar en una jornada histórica e inédita en la política de la provincia, porque no elegirán gobernador y vicegobernador debido a que la Corte Suprema de Justicia nacional suspendió el comicio para esos cargos, pero sí sufragarán para futuros diputados provinciales, 19 intendentes y concejales, categorías para las cuales hay 6.347 candidatos.Laen la máxima categoría, porque quiereLa medida fue tomada por los jueces en virtud de un pedido del candidato libertario Sergio Vallejos, que sostiene que el titular del Ejecutivo va en busca de su cuarto mandato, toda vez que en 2011 fue vicegobernador y en 2015 y 2019 gobernador de San Juan.Con esta disposición, que molestó a toda la clase política local y a gran parte de la ciudadanía por detener el proceso electoral a pocos días de ir a las urnas, la Corte, con tres votos, ordenó que no se vote por las dos primeras magistraturas de la provincia, aunque dejó que continúe el proceso electoral para las restantes cuatro categorías.Por eso, el domingo se elegirá a 19 intendentes, ediles de 19 concejos deliberantes, 16 diputados proporcionales y 19 diputados departamentales de entre 6.347 candidatos que se presentaron en los departamentos y con tres sistemas diferentes.Esto es así porque los comicios para intendentes se regirán bajo el Sistema de Participación Democrática (SIPAD), que es una copia de la Ley de Lemas y que fue consagrado por el gobierno local después de que eliminara las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en diciembre de 2021.Pero los diputados departamentales se elegirán a simple mayoría de votos y tomando a cada departamento como distrito único y los diputados proporcionales, y los concejales se consagrarán utilizando el Sistema D'Hondt, creado por el jurista belga Victor d'Hondt en 1878.La convivencia de los tres sistemas otorgará una alta complejidad a los comicios, tanto para los votantes que encontrarán en el cuarto oscuro una enorme cantidad de boletas de votación, con repetición de candidatos y muy pocas variantes, como para las autoridades de mesa a la hora de hacer el escrutinio provisorio.A esto hay que sumarle que, aunque obviamente no se contarán los votos de las fórmulas.En total serán 603.276 los ciudadanos y ciudadanas habilitados para votar en 1.795 mesas distribuidas en 234 escuelas.El sistema para la elección de intendentes evita que haya elecciones internas dentro de los partidos para definir a sus candidatos y en consecuencia, habrá dos comicios simultáneos, ya que la ciudadanía elegirá que agrupación (lema) ganará y luego asumirá el cargo el candidato mas votado dentro de ella, que será quien gane la interna.En esta elección los candidatos están divididos en 4 agrupaciones, que son el oficialismo de San Juan por Todos, con 2 sub-agrupaciones; los opositores de Cambia San Juan (ex Juntos por el Cambio), que llevan a 4 sub-agrupaciones; los mileístas de Desarrollo y Libertad con 3 listas y la izquierda que se presenta unida con una sola alternativa, pero no en todos los departamentos.En el oficialismo el gobernador Uñac iba a ser candidato por la re-reelección por la sub-agrupación "Vamos San Juan", dentro de la Agrupación "Todos por San Juan". Esta línea es la que más candidatos a intendentes tiene en toda la provincia.Compitiendo en la interna, pero sumando votos entre sí, están los candidatos a intendentes del sub-lema "San Juan Vuelve", queEn la oposición, el exfrente Juntos por el Cambio se dividió en cuatro y así el diputado nacional macrista Marcelo Orrego lidera la sub-agrupación "Cambia San Juan" dentro del Lema "Unidos por San Juan", que lleva casi 60 postulantes a las intendencias en los 19 departamentos.En el mismo espacio compite el sub-lema "Evolución Liberal", liderado por el empresario Sergio Vallejos, quien le pidió a la Corte la cautelar que suspendió las elecciones.En "Unidos" también competirán los candidatos a intendentes y diputados del sub-lema "Juntos", encabezados por el abogado Marcelo Arancibia, del GEN, y el médico independiente Oscar Marconi.Por último, dentro de la agrupación "Unidos por San Juan está el sub-lema "San Juan al futuro", del exdiputado del PRO Eduardo Cáceres, acompañado de su correligionaria Romina López.El tercer frente o agrupación es "Desarrollo y Libertad", de los liberales apoyados por Javier Milei, y llevan tres sub-agrupaciones que son las de "Libertarios" de Yolanda Agüero y Gastón Briozzo; el sub-lema "Rugido de Libertad", que lidera Paola Miers, y "Desarrollo y Unidad", de Agustín Ramírez, que no tiene candidatos en todos los departamentos.Finalmente, la agrupaciónmuestra la unidad del sector con las candidaturas a gobernador y vice de los docentes Cristian Jurado y Gloria Cimino, que deberán esperar al llamado a elecciones correspondiente.Cada agrupación lleva una lista de 16 candidatos a diputados proporcionales con sus suplentes que se elegirán por sistema D'Hont y en los departamentos, un candidato en cada uno de los 19 departamentos a diputado departamental con dos suplentes, cuya suerte se decide a simple mayoría de votos.En cuanto a las intendencias, que son 19 en toda la provincia, hay un total de 363 candidatos a intendentes y cada uno lleva una lista de concejales con sus suplentes que varía de acuerdo a la cantidad de habitantes de cada jurisdicción.Entre los lugares con mayor cantidad de candidatos están los departamentos de Chimbas, con 32 postulantes a intendente, y Rawson con 30 postulaciones, pero ambos tienen más de 120 mil votantes cada uno. El caso más impresionante es el de 9 de Julio, que cuenta con 9.370 votantes y tiene 25 propuestas políticas diferentes.En los departamentos chicos de San Martín y Zonda hay candidatos de 2 frentes solamente y en toda la provincia la mayor cantidad de propuestas pertenecen el frente oficialista San Juan por Todos.En el Gobierno se informó que el estimado del costo de la elección rondará los 400 millones de pesos, según dijo la ministra de Hacienda, Marisa López. Habrá 5.500 efectivos policiales que custodiarán en forma directa los comicios y otros 2.000 en forma indirecta.El Tribunal Electoral que componen los vocales de la Corte de Justicia Daniel Olivarez Yapur y Adriana García Nieto y el Fiscal General de la Corte, Eduardo Quatropani, informó que habrá un total de 3.590 autoridades a las que se les sumarán los 234 delegados que cobrarán 15 mil y 20 mil pesos cada uno.Se informó que los cuartos oscuros estarán divididos en 4 sectores, uno para cada categoría, "para ayudar a que los electores no se confundan debido a la gran cantidad de candidatos que habrá en cada departamento".