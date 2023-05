Kicillof: "En nombre de la Constitución están pisoteando la democracia"

El gobernador criticó la decisión de la Corte Suprema de suspender las elecciones en dos provincias.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, dijo este jueves que, durante una charla en la Feria del Libro junto a referentes de la Madres y Abuelas de Plaza de Mayo., señaló Kicillof.El gobernador participó de una charla sobre los 40 años de la democracia en el stand de la provincia de Buenos Aires de la Feria del Libro, junto a la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, la referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Taty Almeida, y la titular del Instituto Cultural, Florencia Saintout, moderado por Marcelo Figueras.Durante el encuentro, además de referirse al rol de la literatura en sus vidas y el impacto de la última dictadura militar, los expositores se refirieron a los fallos de la Corte Suprema de Justicia sobre coparticipación y el que suspendió las elecciones del próximo domingo para gobernador en Tucumán y San Juan."Si en vez de gobernar quienes han sido electos empiezan a gobernar desde un despacho en tribunales, estamos en problema", señaló Kicillof y agregó: "En nombre de la Constitución están pisoteando la democracia".En esa línea, se refirió al fallo del máximo tribunal sobre la coparticipación federal con el que benefició a la Ciudad de Buenos Aires y dijo que "si los recursos se utilizan de una manera desbalanceada, si se utilizan en la jurisdicción más rica, en la Ciudad de Buenos Aires, se pone en cuestión el federalismo".; y esto ha roto un pacto constitutivo de la Argentina de una forma prepotente, antidemocrática y anticonstitucional; y ahora ha suspendido elecciones", destacó.En esa línea, señaló que "ayer (los jueces de la Corte) se llevaron puestas dos elecciones cuatro días antes sin ninguna explicación que tengan que ver con las leyes de nuestro país o con nuestra constitución, lo hicieron para evitar dos triunfos del peronismo"."Creo que fue un mensaje mafioso para que nos demos cuenta que si no les gusta cuatro días antes te bajan la palanca, te apagan la luz y acá no vota nadie", destacó el mandatario e instó a la militancia a dar "una disputa en el terreno de la comprensión de lo que está pasando"."No es fácil porque lo otro es muy potente, pero ¿cómo se consigue ganarle a un parlante enorme con susurros?. Siendo millones", dijo.y le pidió que no se vaya de la provincia de Buenos Aires: "Te queremos, tenés que seguir, no te vayas. Si seguís la provincia, Buenos Aires va a ser la primera provincia del país por mucho tiempo".Almeida se pronunció en ese sentido y pidió al gobernador: "No se te ocurra presentarte para candidato de otra cosa, vos tenés que seguir siendo gobernador de la provincia de Buenos Aires".Al terminar la charla, en rueda de prensa, Kicillof consideró que "suspender un proceso electoral cuatro días antes es una muestra de prepotencia"."Hay que tener motivos muy sólidos y además tener una estatura jurídica institucional y simbólica que hoy la Corte no tiene", destacó y agregó: