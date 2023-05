Huelga de guionistas en Hollywood: el streaming y la TV, en pausa

"Stranger Things", una de las series en afectadas..

La realización de las nuevas temporadas de populares series como, ciclos comoy distintos late-nights de la grilla televisiva estadounidense están entre las principales producciones que se encuentran en pausa a raíz de la huelga que el Sindicato de Guionistas de Hollywood realiza desde el pasado 2 de mayo.Con manifestaciones y protestas a lo largo y ancho de Los Ángeles y Nueva York, el paro de quienes están detrás de los libretos de los cientos de proyectos que circulan en la industria del país del norte tiene en vilo al rubro, que no era testigo de una medida de fuerza de este calibre desde 2007.En esa oportunidad,Ahora, el panorama promete consecuencias similares en un entramado más complejo, atravesado por los términos impuestos de las plataformas de streaming, que además están en pleno proceso de achicamiento y transformación, y por un escenario que todavía no superó del todo los efectos que la pandemia de Covid-19 tuvo tanto en los rodajes como en la concurrencia a las salas de cine.Según la cobertura que los medios especializados realizan durante estos días sobre la huelga, ahora también son las series y los programas de TV los que primero apretaron el freno en la situación, una lista en la que destacan populares y aclamados títulos que, sea en etapa de preproducción o ya con los sets activos, deberán esperar para ponerse en marcha otra vez.Algunos de ellos son "Stranger Things", en preparación de su quinta y última temporada; la tira del universo de Star Wars "Andor", ya filmando su segunda entrega en Londres; la sexta parte de "Cobra Kai" y la segunda del drama psicológico "Yellowjackets".También, que paró con el apoyo de su creador, el reconocido guionista y escritor inglésEn el cable, la también galardonada sitcom de ABCque AMC ya tiene tanto en el aire como en planes para el futuro de su grilla.El paro del gremio, cuyos productores buscan cómo seguir cumpliendo con sus emisiones a pesar de la salida temporaria de su conductora,-conocida por "The Big Bang Theory"-, que días atrás se declaró públicamente en apoyo a los huelguistas.La nómina la completan los famosos late-nights de figuras como, entre más, que estuvieron a la vanguardia a la hora de suspender sus clásicas transmisiones nocturnas, dependientes como pocas del trabajo cotidiano de sus guionistas.Los responsables de otros proyectos, en tanto, todavía están derminados a seguir adelante: es el caso de dos tanques como; que si bien cuentan con integrantes que adhirieron a la medida y ya habían finalizado sus libretos, comenzarán a rodar sin su usual participación.Por su lado, en el mundo del cine la única película que por ahora confirmó que se halla suspendida es "Blade", reinicio protagonizado por el doble ganador del Oscar Mahershala Ali como el superhéroe vampiro, que formará parte del universo de Marvel aún sin fecha de estreno prevista.Y aunque no hay confirmaciones, la prensa ya especula con el devenir de títulos que están en distintos estadios de producción, como las secuelas delas próximas entregas de Marvel;, de DC; y las recientemente anunciadas cintas qentre otros.Los más deLa medida cuenta con el apoyo de otras organizaciones como el gremio de guionistas del Reino Unido, los sindicatos de Actores y Directores de Estados Unidos, la Federación de Músicos de Estados Unidos y la Alianza Internacional de Empleados del Teatro norteamericana, que dieron a conocer su postura en protestas y comunicados durante los últimos días.