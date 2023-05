Festival de Cannes 2023: principales tendencias de este año en el “Mundial” del cine

Las fiestas en la playa y a bordo de yates son un clásico de Cannes, donde no todo es cine. (Gentileza Festival de Cannes)

1

Polémicas

2

Ganadores de la Palma de Oro

"Fallen leaves", del finlandés Aki Kaurismäki.

3

El año de las mujeres

4

Cortos de grandes (directores)

La producción argentina “Nada de todo esto”, de Patricio Martínez y Francisco Cantón.

"Extraña forma de vida" VER VIDEO

5

Tributos

6

Presencia argentina

"Los delincuentes" VER VIDEO

7

De Estados Unidos, con amor

“Killers of the Flower Moon”, de Martin Scorsese.

8

Regreso ¿con gloria?

9

Directores por duplicado

10

La serie de The Weeknd

La serie "The Idol", con Abel Tesfaye (más conocido como The Weeknd) y Lily-Rose Depp.

Ovaciones y chiflidos generados por la pasión (y división) cinéfila, glamour en la alfombra roja y acaloradas polémicas artísticas, autores consagrados y jóvenes promesas que buscan convertirse en realidad, vanguardias estéticas y tributos a glorias del séptimo arte, épicas con dimensiones políticas y pequeñas producciones con búsquedas intimistas..., promete revelaciones, confirmaciones e inevitables decepciones con esos fuertes y profundos contrastes que solo se aprecian en la muestra más importante del calendario anual, algo así como el Mundial del cine.Ya desde la apertura con, de y con la francesa Maïwenn (quien viene de atravesar varios casos judiciales), Cannes 2023 tendrá unas cuantas controversias. Es que ese drama histórico tiene además como protagonista ay, se sabe, el actor estuvo en la lista de “cancelados” hasta que ganó la batalla tribunalicia emprendida por su exesposa Amber Heard.Sin embargo, los siempre influyentes grupos feministas franceses han cuestionado con dureza no solo esa elección, sino también la presencia en Competencia Oficial de, de otra directora local como Catherine Corsini, luego de las múltiples denuncias de abusos y maltratos durante el rodaje.“Crear debates es uno de los roles del festival. Un festival es un reflejo de la sociedad. Me parece saludable discrepar y discutir temas importantes que plantean ciertas películas. Nunca buscamos el camino fácil”, opinó, quien desde el año pasado es presidenta del Festival de Cannes (primera mujer en acceder a ese cargo en 75 años de historia).Quienes suelen cuestionar a Cannes argumentan que el festival sostiene una suerte de casta (se habla de manera despectiva de “los abonados”) y, en ese sentido,El turcopresentará este añoel italianoel inglés; el alemán; y el japonésIncluso pudieron ser seis, ya que, quien en 1976 obtuvo el máximo galardón con “Taxi Driver”, decidió que la première mundial defuese fuera de concurso. Y, aunque aún no ganaron la Palma, esta edición también tendrá en la sección principal a otros veteranos del festival como el finlandéso el italianoLa marca de los autores en toda su dimensión.Así como se ataca con insistencia a los responsables de Cannes por su predilección por cineastas de prestigio y trayectoria, esta edición tendrá una inédita presencia de mujeres en la seleccón oficial: las mencionadas, entre varias otras.Si bien Cannes tiene su Competencia Oficial de Cortometrajes (este año participa allí) y la Cinéfondation para cortos provenientes de escuelas de cine, este año habrá mucha avidez por conocer los trabajos de reducida duración de realizadores de la talla del español Pedro Almodóvar (, con Ethan Hawke y Pedro Pascal), el portugués Pedro Costa) y el trabajo póstumo del franco-suizo Jean-Luc Godard).La presentación deen la sección Cannes Classics será parte de un tributo más amplio a Godard, que incluirá la proyección de la copia restaurada de su clásico “El desprecio” yTambién se rendirá homenaje al célebre cineasta japonés(1903-1963), mientras que el actor estadounidense Michael Douglas viajará hasta la Costa Azul para recibir una Palma de Oro a la trayectoria y acompañar la exhibición de “Michael Douglas: The Prodigal Son”, de Amine Mestari.Nuestro cine tendrá a, thriller de robos y estafas de tres horas de duración dirigido por Rodrigo Moreno; y a, coproducción con Chile dirigida por Felipe Galvez (ambas en la sección competitiva Un Certain Regard); a, film de Lisandro Alonso con Viggo Mortensen, en Cannes Première; y a la mencionadadisputando la Palma de Oro de los cortos.Además, la flamante copia restaurada en 4K de, de René Mugica, se verá en Cannes Classics, mientras que el realizador Damián Szifron será uno de los nueve integrantes del jurado principal que otorgará la Palma de Oro y el resto de los premios oficiales.La admiración mutua entre franceses y estadounidenses, pero también la disputa comercial que los separa, tiene cada año su epicentro en Cannes.(algo a lo que el gigante del streaming se niega de forma sistemática), pero sí elige mucho cine de Hollywood y de la producción independiente de ese país.Este año,, estarán en Competencia Oficial, pero también se verán la apuntada(habrá una celebración del mítico Harrison Ford);; y hastaEn cuestiones de glamour, se espera un desembarco masivo de figuras de ese origen para alimentar la red carpet y, en un terreno más cinéfilo, Quentin Tarantino estará entre los invitados de la sección paralela Quincena de Cineastas.A diez años del estreno de la aclamada “Under the Skin”, el siempre impredecible, transposición de la incendiaria novela de Martin Amis sobre un triángulo amoroso en el campo de concentración de Auschwitz. Christian Friedel y Sandra Hüller lideran el elenco de una película predestinada a esas discusiones que tanto gustan en Cannes.En lo que constituye toda una rareza (o dos),. El alemán, con, película de ficción rodada en Japón, en Competencia Oficial; y con el documental, sobre el celebrado pintor y escultor Anselm Kiefer, en Proyecciones Especiales.Mientras que el realizador chinoy además estrenarátambién en Proyecciones Especiales.Otra sorpresa de esta edición es la presentación de una serie como, creada y dirigida por Sam Levinson (“Euphoria”), con Abel Tesfaye (más conocido como The Weeknd) y Lily-Rose Depp como protagonistas. Tras un rodaje no exento de polémicas, se exhibirán los dos primeros episodios de este drama romántico ambientado en el universo musical que desde el 4 de junio se verá en