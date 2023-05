Organizan un "bailódromo" contra inspecciones "irregulares" del GCBA para este viernes

"La cultura no se clausura" es la consigna de la protesta.

El Movimiento de Espacios Culturales y Artísticos (MECA) nuclea a 28 espacios culturales de la Ciudad de Buenos Aires desde 2010

El Movimiento de Espacios Culturales y Artísticos (MECA), que agrupa centros autogestivos de la Ciudad de Buenos Aires, realizará este viernes un "bailódromo" para denunciar "irregularidades" durante las inspecciones que realiza la Agencia Gubernamental de Control (AGC) a este tipo de espacios, las cuales derivan, según indicaron, en "clausuras arbitrarias".La protesta será desde las 11.30 frente a la sede de la AGC, situada en Perón 2941, según informaron los organizadores, con la consigna "La cultura no se clausura", en relación al rechazo a los cierres preventivos dispuestos por la administración porteña."No estamos en contra de las inspecciones, pero no podemos permitir la persecución y el ensañamiento que vivimos cotidianamente en algunos de nuestros espacios", indicaron desde MECA y precisaron que en el último año uno de cada cuatro sitios de cultura independiente tuvo al menos una clausura.Dijeron también que las clausuras "fueron arbitrarias y que no se atenían a la realidad, ni los argumentos esgrimidos eran tales", por lo cual anticiparon que solicitarán a la AGC que capacite a los inspectores que realizan los controles.Además exigirán la modificación del artículo del protocolo de inspecciones que habilita solicitar documentación "a discreción".MECA agrupa a 28 espacios culturales de la Ciudad de Buenos Aires desde 2010.