El fiscal Delgado reclamó una ley para ponerle plazos a los fallos de la Corte

Foto: Leo Vaca

El fiscal federal Federico Delgado criticó este jueves que el sistema judicial del país "parece estar habitado por un interés particular por fuera de la Constitución" y, en alusión al fallo del máximo tribunal que suspendió las elecciones en San Juan y Tucumán a cinco días de su realización."A cualquier juez del país le llegan casos y tiene un término especial para tomar una decisión, un mes dos meses o tres días. Nuestra Corte no tiene plazos para fallar.. Eso se arregla con una ley", dijo Delgado en declaraciones a Somos Radio.El fiscal federal aseguró que "cada Parlamento deja pasar su chance" de revertir esa situación "con una ley que le ponga plazo a la Corte".en tanto y en cuanto no hagamos estas pequeñas correcciones", explicó.Delgado afirmó que el Poder Judicial es un "sistema" que tiene una "función muy concreta" en el funcionamiento del "poder político" en el país."El sistema judicial tiene una función muy concreta en ese funcionamiento, que es suministrarle la cuota de impunidad que el ejercicio del poder político requiere", cuestionó.En ese sentido, criticó a la Justicia por "hacer que funcione para todos los ciudadanos", pero que en realidad"El sistema judicial en Argentina tiene algunas deformaciones que -en lo que se llama delitos de 'cuello blanco', los que le importan al poder- siempre está la", detalló.Además, el fiscal destacó que si no se discuten "los cimientos del edificio" los ciudadanos van a estar "condenados a vivir siempre pendientes" de un sistema que "hace mucho tiempo les fue expropiado y que está capturado por intereses que no son de las mayorías"."Es tan fuerte la captura institucional de todo el entramado del aparato estatal argentino que", sostuvo.También realizó una crítica a los jueces y fiscales del Poder Judicial, porque "la propia dinámica del aparato judicial" provoca que vivan "en un termo" y que "haya siempre una relación de tensión y enojo" con los ciudadanos."Hasta que no abramos las ventanas y construyamos puentes que de verdad recuperen la noción de servicio público para solucionarle la vida a la gente, vamos a estar en esta pelea tonta vacía de contenido", resaltó Delgado.Y concluyó: