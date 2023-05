"Ante la peor sequía de la historia el remedio es tenderle la mano a los productores"

"Las peleas de la política tienen que pasar a un segundo plano"

Massa afirmó este jueves que "las peleas de la política tienen que pasar a un segundo plano" al reclamar dejar de lado los posicionamientos de cara a las próximas elecciones para "no enquilombarle (sic) más la vida a la gente", al encabezar un acto realizado en el partido bonaerense de Navarro en el que anunció medidas de apoyo para el sector aviar, lechero y del trigo.



"Cuando nuestra sociedad pelea para mantener sus niveles de consumo, cuando todavía tenemos que encarar la pelea por mejorar el ingreso porque somos conscientes que la inflación demolió el ingreso de la clase media argentina, me parece que las peleas de la política tienen que pasar a un segundo plano", señaló Massa.



En ese mismo sentido, exclamó: "No nos entra un quilombo más. Orden político para que haya orden económico, eso es lo que necesita la Argentina y en eso trabajamos todos los días", al retomar el mensaje hacia el interior de la coalición gobernante de cara a la definición de candidaturas para las próximas elecciones.



"A veces la política da un espectáculo triste mostrando sus peleas por posicionamiento cuando en realidad tuvimos que enfrentar la peor deuda de la historia, una pandemia que cambió el mercado de trabajo, una guerra que cambió nuestros precios, la peor sequía de la historia y la influenza aviar", subrayó el ministro.



En ese marco de dificultades también reafirmó la necesidad de dejar las diputas políticas de lado "en momentos en que los productores pelean por su supervivicencia, en que el sector agroindustrial pelea por mantener mercados y cumplir contratos, y en que las pymes, las industrias y la construcción sostienen los niveles de crecimiento".



"Nos tocó enfrentar sin herramientas una guerra que dan otros pero que cambió nuestros precios en fletes en insumos, nos toca enfrentar la peor sequía de la historia y la influenza aviar con sus consecuencias en los mercados internacionales. ¿No les parece que tenemos suficientes quilombos para andar enquilombando la vida de la gente con las peleas de la política?", disparó.



Y volvió a reafirmar que "es clave la estabilidad económica pero para que haya estabilidad tiene que haber orden político".



El titular del Palacio de Hacienda viene planteando su postura desde que el martes, en ocasión de participar del Summit de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina (Amcham), consideró que "dirimir las diferencias" del Frente de Todos (FdT) en las PASO sería un "gravísimo error", y aclaró que si la disputa interna en la coalición de Gobierno pasa por un "posicionamiento individual" prefiere "mirarlo de costado".



Massa evaluó que "un Gobierno, por más que sea un Gobierno de coalición, tiene la obligación de dar certidumbre, y parte de dar certidumbre es no exponer a la sociedad sus debates internos" y sentenció: "Nosotros nos tenemos que pelear puertas adentro".



Pero apenas 24 horas después, al participar ayer de la inauguración del gasoducto que permitirá la conexión al sistema de gas a la ciudad bonaerense de América, el ministro reiteró hoy su pedido de evitar "peleas estériles" y la necesidad de trabajar para "resolver los problemas del presente", al hablar junto al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.



"Hay que decirlo con todas las letras, los que gobernamos tenemos que demostrar cómo resolvemos los problemas del presente y cómo diseñamos el futuro y no andar perdiendo el tiempo en internas estériles que sólo resuelven vanidades políticas", enfatizó Massa.