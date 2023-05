Benedetto y Fabra, titulares en la práctica de Boca

"No nos importa el rival, queremos los tres puntos", afirmó Farré, DT de Belgrano

El entrenador de Belgrano de Córdoba, Guillermo Farré, afirmó que buscarán "los tres puntos" este domingo contra Boca como visitante porque no les importa "el rival" que esté enfrente.



"Estamos trabajando en sus defectos para dañarlos. Queremos traernos los tres puntos, no nos importa el rival, ni la cancha. Es lo que siempre pregonamos desde que somos cuerpo técnico. Es verdad que Boca ante su gente y luego de una derrota contra River buscará una línea de protagonismo", apuntó el DT en una nota con ESPN.



"Vamos a enfrentar a un Boca que está en alza, más allá del resultado del clásico, ellos están dolidos por eso pero tienen herramientas para ser protagonistas", apuntó.



Farré lleva dos temporadas al frente de Belgrano, con título en la Primera Nacional en el medio y una gran campaña en la Liga Profesional, con 27 puntos.



"Me hubiese gustado que el Superclásico se termine con mayor tranquilidad, pero nosotros ponemos el foco en el juego de este domingo contra Boca. Miramos las bajas que tendrán y el posible equipo que pararán", adelantó.



"Lo conozco a Jorge (Almirón) porque lo enfrenté desde adentro de la cancha a sus equipos, le tengo respeto y sé que sus equipos tienen herramientas para lastimar al rival", analizó.



Belgrano no contará en el fondo con Alejandro Rébola, expulsado ante Atlético Tucumán, que será reemplazado por el juvenil Nicolás Meriano, y tampoco tendrá a disposición a Matías García, quien el miércoles sufrió una molestia en el gemelo derecho y estará afuera dos semanas, y en su lugar estará el experimentado Ariel Rojas.



La probable formación es Nahuel Losada; Juan Barinaga, Erik Godoy, Nicolás Meriano y Alex Ibacache; Ulises Sánchez, Santiago Longo, Ariel Rojas y Bruno Zapelli; Franco Jara y Pablo Vegetti.