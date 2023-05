Fumar triplica el riesgo de tener enfermedades más graves de las encías.

Inforgrafía sobre las enfermedades bucales por fumar.

"El tabaquismo agrava la cantidad de toxinas, sumado al calor y al humo, que generan condiciones en la boca que favorecen el mayor crecimiento de estos microorganismos patógenos"

La patología y sus consecuencias

La problemática afecta el 96,8 por ciento de la población adulta.

"Las bacterias cuando penetran entre la encía y el diente pasan al torrente sanguíneo, pudiendo viajar e instalarse en cualquier órgano"

El 14,3 por ciento necesita tratamiento complejo.

¿Cómo es el tratamiento?

"Lo que alertan los estudios es que sólo el 3,2 por ciento de la población estaba con salud periodontal"

Las enfermedades de las encías que pueden llevar a la pérdida de los dientes, y a la vez son patologías que adquieren "mayor gravedad" porque el tabaquismo enmascara los síntomas tempranos como el sangrado de encías, advirtieron odontólogos consultados por Télam en el marco del Día de la Salud de las Encías que se conmemora el 12 de mayo."A nivel bucal, el tabaquismo disminuye el sistema de defensas y favorece la proliferación de microorganismos, llamados patógenos periodontales, que producen lesiones en los tejidos que rodean al diente","La comunidad científica de todo el mundo coincide en que el tabaquismo triplica el riesgo de padecer enfermedades de las encías. Está altamente demostrada la relación", continuó la especialista en Periodoncia, rama de la Odontología que se encarga de las patologías que afectan a las encías y estructuras de soporte de los dientes.Para concientizar sobre, la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria y la Sociedad Argentina de Periodoncia se unieron para realizar acciones colaborativas en el marco del Día de la Salud de las Encías que la Federación Europea de Periodoncia (EFP) impulsa cada 12 de mayo en más de 40 países.Entre las patologías bucales más frecuentes en la Argentina se destacan, como periodontitis o gingivitis, situación que se repite a nivel mundial donde el 45 por ciento de la población (3.500 millones de personas) padece alguna afección odontológica, según el último informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicado a finales del año pasado.La enfermedad periodontal, que, es una patología de origen multifactorial, infecciosa e inflamatoria que se localiza en los tejidos que sostienen a los dientes y en las encías que los protegen.caracterizada por el cambio de color (generalmente rojizo), hinchazón de las encías, sangrado al cepillado o al comer y, eventualmente, salida de pus al comprimirlas.En los estadios avanzados"El tabaquismo acelera este proceso y lo agrava dado la cantidad de toxinas que contiene, sumado al calor y al humo, que generan condiciones en la boca que favorecen el mayor crecimiento de estos microorganismos patógenos", señaló Tortarolo.Por su parte,Asimismo, la odontóloga advirtió quey remarcó que las consecuencias de la enfermedad periodontal son "mucho más graves" porque el tabaco minimiza los primeros síntomas.Sobre este punto, Tortarolo precisó queAsí, el tabaco reduce el sangrado de las encías, el primer signo de la enfermedad, porque genera un efecto vasoconstrictor que dificulta la circulación sanguínea., graficó Tortarolo.Estudios promovidos por la SAP y la Confederación Odontológica de la República Argentina (Cora) revelaron que, remarcó Pedreira y señaló que desde la comunidad odontológica lamentan que "no ha disminuido en el tiempo el número de pacientes con enfermedad periodontal"."Es una pena, pero no hay mejora. Los números se mantienen estables en todo el mundo", agregó la especialista y explicó que las sociedades científicas impulsan que "la población general pueda identificar que el sangrado de encías es un problema que hay que darle tratamiento. Una encía sana no sangra".En la mayoría de los casos consiste en, mientras que, en casos de enfermedad avanzada, una "pequeña porción" de los pacientes requerirá antibióticos o cirugías, precisó Tortarolo., las especialistas remarcaron la importancia de visitar al odontólogo dos veces por año y mantener "la higiene diaria con cepillo dental y un elemento de limpieza interdental porque si usamos sólo cepillo dejamos casi la mitad de la boca sin limpiar".A su vez,"Las bacterias cuando penetran entre la encía y el diente pasan al torrente sanguíneo, pudiendo viajar e instalarse en cualquier órgano. Eso puede favorecer el desarrollo de algunas enfermedades o agravar las ya existentes", explicó Tortarolo y detalló que ya se encontró relación "con 57 alteraciones sistémicas como diabetes, enfermedad cardiovascular, cerebrovascular, parto prematuro, bajo peso al nacer o Alzheimer"."Sin embargo, lo importante es destacar que la salud bucal es fácil de mantener y que la enfermedad periodontal es fácilmente prevenible", concluyó.Bajo el lema https://saperiodoncia.org.ar y en las redes sociales ( https://www.instagram.com/sap.periodoncia/ )., se realizará este viernes de 8 a 16 en la Plaza Houssay una jornada para concientizar sobre medidas de prevención.En tanto,s habrá actividades en el Hospital Posadas de la localidad de El Palomar y en el Hospital Dr. Ramón Carrillo de Ciudadela.